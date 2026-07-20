Shomurodov appelle un fan qui l'a insulté : « Oh, mon frère, je suis sous le choc... »

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Shomurodov appelle un fan qui l'a insulté : « Oh, mon frère, je suis sous le choc... »

L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov a raconté une histoire inattendue impliquant un fan qui l'avait insulté sur les réseaux sociaux. Au lieu d'ignorer le commentaire, le footballeur a décidé de retrouver l'auteur et de l'appeler personnellement.

Lors de l'appel vidéo, la situation a radicalement changé : la personne qui avait utilisé des mots grossiers a admis qu'elle était en réalité un fan de Shomurodov.

Tout a commencé par un commentaire

L'attaquant de 31 ans, participant au podcast « Nima gap? » sur YouTube, a révélé que l'incident s'était produit avant la Coupe du monde.

Après un match amical entre l'Ouzbékistan et le Canada, Shomurodov a consulté sa page Instagram. Parmi les commentaires, il a vu qu'un fan l'avait insulté avec des mots grossiers.

Le footballeur, remarquant que le contact Telegram de l'auteur était visible, a décidé de lui parler directement.

« Vous écrivez facilement sur Internet... »

Shomurodov a d'abord appelé via Telegram, mais le fan n'a pas décroché.

« Ensuite, il a écrit : “Qui est-ce ?”. J'ai répondu : “Si tu décroches, je te le dirai. Tu écris facilement des insultes sur Internet, peut-être pourrais-tu me dire ces choses en face” », a rappelé le joueur.

L'auteur du commentaire ne croyait pas que son interlocuteur était réellement Eldor Shomurodov.

« Puis il a ri et a demandé : “C'est vraiment toi, Eldor Shomurodov ?”. J'ai dit : “Si tu ne me crois pas, décroche le téléphone” ».

Tout a changé lors de l'appel vidéo

Le fan a accepté l'appel, mais est resté sans voix au début. Ensuite, Shomurodov a lancé un appel vidéo.

En voyant l'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan sur l'écran, la personne n'a pas pu cacher sa surprise.

« Oh, mon frère, je suis sous le choc... En fait, je suis ton fan », a-t-il déclaré.

Ainsi, l'insulte sur les réseaux sociaux a pris une tournure totalement différente dès que la communication réelle a commencé.

Il y a un être humain derrière les mots sur Internet

L'histoire de Shomurodov a mis en lumière une question importante concernant la culture de la communication sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs écrivent parfois facilement derrière un écran des choses qu'ils ne pourraient pas dire en face.

Mais un sportif célèbre, un artiste ou toute autre personnalité publique est aussi un être humain qui lit ces opinions et en est affecté.

Eldor Shomurodov n'a pas répondu à l'insulte par l'insulte. Il s'est adressé directement à l'auteur du commentaire pour montrer à quel point quelques mots sur Internet sonnent différemment dans la vie réelle.

Shomurodov à nouveau sous les projecteurs

Auteur de l'un des plus beaux buts des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Shomurodov reste au centre de l'attention des fans, tant par son jeu sur le terrain que par son attitude en dehors.

Cet incident rappelle une conclusion simple : il est facile d'écrire un commentaire, mais il est beaucoup plus difficile de dire ces mots en regardant quelqu'un dans les yeux.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

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