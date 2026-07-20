La Coupe du Monde 2026 établit un record historique : 6,8 millions de spectateurs dans les stades

La Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, est entrée dans l'histoire non seulement pour ses événements sur le terrain, mais aussi pour le nombre de spectateurs ayant assisté aux matchs. Au total, 6 810 966 personnes ont suivi les 104 rencontres du tournoi directement depuis les stades.

Il s'agit de la plus forte affluence totale de l'histoire des Coupes du Monde. Le précédent record appartenait également au Mondial organisé aux États-Unis, mais ce nouveau résultat est presque deux fois plus élevé.

La finale suivie par plus de 80 000 spectateurs

Le match décisif de la Coupe du Monde 2026 s'est déroulé au MetLife Stadium dans le New Jersey. La finale entre l'Espagne et l'Argentine a été suivie par 80 663 spectateurs dans les tribunes.

Le score est resté vierge durant le temps réglementaire. Le seul but inscrit en prolongation a offert à l'Espagne une victoire 1-0 et son deuxième titre de champion du monde.

Bien que l'Argentine ait entamé le tournoi en tant que championne en titre, elle a dû se contenter de la médaille d'argent cette fois-ci.

104 matchs ont permis d'atteindre ce nouveau record

Le Mondial 2026 a été le premier à réunir 48 équipes nationales. Le calendrier du tournoi comprenait 104 matchs, organisés dans des stades répartis sur trois pays.

L'élargissement de l'échelle de la compétition a eu un impact direct sur le nombre de spectateurs. Plus de 6,8 millions de personnes ont assisté aux rencontres, de la phase de groupes jusqu'à la finale.

Ce chiffre a été enregistré comme un record absolu dans l'histoire des Coupes du Monde de football.

Le record de 1994 est battu

Jusqu'à présent, l'affluence totale la plus élevée avait été enregistrée lors de la Coupe du Monde 1994. Ce tournoi, organisé par les États-Unis, avait attiré un total de 3 587 538 spectateurs dans les stades.

Ce résultat n'avait pas été battu depuis plus de trente ans. La Coupe du Monde 2026 a largement dépassé ce chiffre historique grâce à l'augmentation du nombre de matchs et d'équipes participantes.

Le Mondial a marqué l'histoire sur le terrain comme dans les tribunes

La Coupe du Monde 2026 restera dans les mémoires pour le deuxième titre de l'Espagne, le parcours de l'Argentine jusqu'en finale et son nouveau format à 48 équipes.

Cependant, l'un des résultats les plus marquants du tournoi a été enregistré dans les tribunes : 6 810 966 spectateurs ont suivi les matchs du Mondial depuis les stades. Ainsi, la Coupe du Monde 2026 est devenue le tournoi le plus suivi de l'histoire du football.