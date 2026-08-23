Shomurodov face au test de Trabzon : 10 faits à connaître

La deuxième journée de la Süper Lig turque accueille l'un des chocs les plus attendus. Le club stambouliote de Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev où évoluent nos compatriotes, « Başakşehir » se déplacera sur la pelouse de l'une des équipes les plus prestigieuses et puissantes du pays : « Trabzonspor » .

Avant ce duel crucial, l'un des médias sportifs turcs les plus influents, le site sporx.com , a publié les 10 faits statistiques les plus importants susceptibles d'influencer l'issue du match. Ces données montrent à quel point la bataille à Trabzon pourrait être acharnée et riche en résultats inattendus.

Pour vous, chers passionnés de football, voici ces 10 faits essentiels :

1. Le « silence » de Shomurodov à l'extérieur

L'attaquant de l'Istanbul Başakşehir et capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, est l'un des meilleurs buteurs de la Süper Lig depuis la saison dernière. Cependant, les statistiques montrent que son efficacité à l'extérieur est faible. Sur ses 7 derniers buts, un seul a été marqué lors d'un match à l'extérieur (contre Gaziantep en mai 2026). Lors du prochain match, Shomurodov devra mettre fin à cette fâcheuse habitude.

2. Onuachu, un véritable « casse-tête » pour Başakşehir

L'attaquant de Trabzonspor, Paul Onuachu, affiche une efficacité particulière lors des matchs contre le club stambouliote. Il a été décisif dans trois des quatre rencontres disputées contre Başakşehir en Süper Lig, inscrivant 2 buts et délivrant 1 passe décisive .

3. Saviolo sur le point d'entrer dans l'histoire du club

La nouvelle recrue des locaux, Noah Saviolo, vise à égaler un résultat historique. Il pourrait devenir le deuxième joueur étranger depuis la saison 2000/01 à marquer lors de ses deux premiers matchs de Süper Lig sous le maillot de Trabzonspor. Jusqu'à présent, seul Paul Onuachu a réussi cet exploit.

4. Débuter la saison à l'extérieur : un cauchemar pour Başakşehir

Les statistiques confirment que les Stambouliotes gèrent très mal leurs déplacements en début de saison. Depuis la saison 2016/17, l'Istanbul Başakşehir n'a remporté aucun de ses neuf matchs d'ouverture disputés à l'extérieur (2 nuls et 7 défaites).

5. Trabzonspor, le « roi » à domicile

Les locaux possèdent un excellent bilan pour leurs débuts à domicile. Trabzonspor a remporté son premier match de la saison dans son stade lors de 11 des 14 dernières saisons de Süper Lig. La seule défaite sur cette période a été concédée contre Beşiktaş en septembre 2020.

6. Başakşehir veut réitérer un départ historique

Après avoir battu Kocaelispor 2-0 lors de la première journée, Başakşehir vise une deuxième victoire consécutive à Trabzon. La dernière fois que l'équipe a réussi une telle performance remonte à 10 ans, lors de la saison 2016/17.

7. Pas de « pain » pour les clubs d'Istanbul à Trabzon

Trabzonspor poursuit une série de matchs très réussis à domicile contre les équipes d'Istanbul. Lors de leurs 13 dernières rencontres en Süper Lig, les locaux n'ont perdu qu'une seule fois (8 victoires et 4 nuls). La seule défaite a été enregistrée contre Fenerbahçe (2-3) en février 2026.

8. Une série de cinq matchs sans victoire

Le déplacement à Trabzon est toujours difficile pour l'Istanbul Başakşehir. L'équipe n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs sur le terrain de Trabzonspor en Süper Lig (3 nuls et 2 défaites). Aujourd'hui, les visiteurs tenteront de mettre fin à cette série noire.

9. L'invité le plus inconfortable pour Trabzonspor

Bien que le stade de Trabzon soit difficile pour Başakşehir, l'histoire des confrontations montre que ces matchs ne sont pas faciles pour les locaux non plus. Parmi les équipes que Trabzonspor a reçues au moins deux fois dans l'histoire de la Süper Lig, c'est contre Başakşehir qu'il affiche son plus faible taux de victoire à domicile (6 victoires en 18 matchs, soit 33 %).

10. Une série de six matchs sans défaite

Les statistiques globales montrent une nette domination récente de Trabzonspor. L'équipe n'a pas perdu lors de ses six dernières confrontations contre l'Istanbul Başakşehir en Süper Lig (4 victoires et 2 nuls). La dernière victoire des Stambouliotes remonte à la saison 2022/23.

Bref résumé

Les faits et statistiques présentés montrent la supériorité globale de Trabzonspor. La série réussie contre les équipes d'Istanbul et les difficultés de Başakşehir à Trabzon jouent en faveur des locaux.

Cependant, le fait que Başakşehir soit l'un des adversaires les plus coriaces pour Trabzon et que ces matchs soient historiquement équilibrés laisse espérer des résultats inattendus. Le manque d'efficacité d'Eldor Shomurodov à l'extérieur pourrait être un problème pour Başakşehir, mais l'attaquant ouzbek pourrait faire la différence dans un match aussi important. Le jeu créatif d'Abbosbek Fayzullayev sera également crucial pour l'attaque des visiteurs.

Le match à venir sera sans aucun doute une véritable fête du football et une bataille acharnée entre deux équipes fortes.