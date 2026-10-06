L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'incline à l'extérieur face à la Corée du Sud

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L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'incline à l'extérieur face à la Corée du Sud

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté l'une des équipes les plus puissantes d'Asie, la Corée du Sud, lors d'un match amical international. Dans une rencontre intense au stade Yongin Mireu, les hôtes se sont imposés 2-0.

Ce match contre une équipe coréenne renforcée par des stars du football asiatique et mondial a servi de test important pour le staff technique, permettant de tester l'effectif et de se préparer à des rencontres de haut niveau.

Un but rapide et une frappe en seconde période

La rencontre a débuté par des attaques actives des hôtes :

  • But rapide de Son Heung-min (7e minute) : Dès la 7e minute, la star de Tottenham, Son Heung-min, a ouvert le score, offrant un avantage précoce à son équipe (1-0) ;

  • Oh Se-hun double la mise (60e minute) : À la 60e minute de la seconde période, l'attaquant des hôtes, Oh Se-hun, a inscrit le deuxième but face au gardien Abduvohid Nematov, fixant le score final (2-0).

Protocole du match et compositions :

  • Match amical

  • République de Corée – Ouzbékistan 2-0

  • Buts : Son Heung-min (7e), Oh Se-hun (60e).

  • Lieu : Yongin, stade Yongin Mireu.

Compositions d'équipe :

  • République de Corée : 21. Jo Hyeon-woo, 2. Lee Han-beom, 3. Kim Tae-hyeon, 5. Kim Tae-hyeon, 7. Son Heung-min, 10. Lee Jae-sung, 11. Hwang Hee-chan, 16. Park Jin-seop, 19. Lee Kang-in (PSG), 20. Oh Se-hun, 26. Cho Hyeon-taek.

  • Ouzbékistan : 12. Abduvohid Nematov, 2. Abdukodir Khusanov (Lens) (Muhammadrasul Abdumajidov, 83e), 4. Behruz Karimov, 5. Jahongir Urozov, 6. Akmal Mozgovoy (Diyor Kholmatov, 83e), 9. Odil Hamrobekov (Husayn Norchaev, 69e), 10. Aziz Ganiev (Sherzod Esanov, 46e), 13. Sherzod Nasrullaev (Mahmud Mahamadjonov, 69e), 14. Eldor Shomurodov, 17. Doston Hamdamov (Aziz Amonov, 46e), 22. Abbos Fayzullaev (Aziz Kholmurodov, 83e).

  • Avertissement (carton jaune) : Sherzod Esanov (Ouzbékistan, 47e).

Expérience des entraîneurs et changements tactiques

Plusieurs tests tactiques ont été effectués au sein de notre équipe nationale durant le match :

  • Une série de remplacements : Dès le début de la seconde période, Aziz Amonov et Sherzod Esanov sont entrés en jeu. À la 69e minute, pour renforcer l'attaque, Husayn Norchaev et le latéral Mahmud Mahamadjonov ont été sollicités ;

  • Opportunité pour les jeunes : En fin de match, Abdumajidov, Kholmurodov et Kholmatov ont remplacé Khusanov, Fayzullaev et Mozgovoy ;

  • Leçons et conclusions : Ce match amical contre des stars pratiquant un pressing haut comme Lee Kang-in, Hwang Hee-chan et Son Heung-min a été une expérience précieuse pour identifier les lacunes défensives et augmenter le rythme physique avant les grands tournois officiels.

Équipe Nationale d'OuzbékistanSon Heung-minRépublique de CoréeAbbos FayzullaevFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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