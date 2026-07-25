Fury stoppe Wach : le grand combat est-il enfin proche ? (vidéo)

Tyson Fury a conclu son combat de retour en Thaïlande par une victoire solide. Bien que le Polonais Mariusz Wach, 46 ans, ait tenu bon durant sept rounds, il n'est pas sorti pour la huitième reprise — mais le véritable suspense de la soirée a débuté après le combat.

L'ancien champion du monde britannique a fait un pas de plus vers son méga-combat tant attendu contre Anthony Joshua. Désormais, l'avenir de ce choc dépend du résultat du deuxième poids lourd britannique.

Wach n'est pas monté sur le ring pour le huitième round

Lors de ce combat prévu en dix rounds, qui s'est déroulé le 24 juillet à la Max Muay Thai Stadium de Pattaya, Fury a pris l'avantage dès les premières minutes.

Le boxeur britannique a contrôlé la distance grâce à son jab, a varié ses gardes et a asséné une série de coups à la tête et au corps de son adversaire. Wach n'a pas été mis KO, mais après le septième round, son coin a préféré jeter l'éponge. Fury s'est ainsi imposé par arrêt de l'arbitre (TKO).

Le staff de Wach a refusé de le laisser reprendre le combat pour le huitième round.

Le combat n'a pas été diffusé en direct à la télévision. Environ 1 500 spectateurs ont assisté à la soirée de boxe depuis les gradins à Pattaya.

La nouvelle victoire de Fury en chiffres

Statistique Tyson Fury Mariusz Wach Âge 37 46 Palmarès professionnel 36–2–1 39–14 Victoires par KO 25 20 Résultat du combat K.O. technique Défaite Fin du combat Après le 7e round N'est pas sorti pour le 8e round

Il s'agit de la deuxième victoire consécutive de Fury en 2026. En avril dernier, il s'était imposé aux points face à Arslanbek Mahmudov, effectuant son retour après 16 mois d'inactivité.

Ce résultat à Pattaya revêt une autre importance : c'est la première victoire avant la limite pour Fury depuis son succès contre Derek Chisora en décembre 2022.

Le comportement insolite de Fury n'est pas passé inaperçu

Bien que le combat ait été à sens unique, une séquence surprenante survenue dans le sixième round est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Lors d'un clinch, Fury a fait semblant d'embrasser son adversaire, obligeant l'arbitre à les séparer.

Cette attitude a été perçue comme un élément du show à la manie de Fury. Néanmoins, la réalité sportive est restée inchangée : le boxeur britannique a totalement maîtrisé le rythme, tandis que Wach a répliqué de plus en plus rarement dans les derniers rounds.

Pourquoi ce combat a-t-il réellement été organisé ?

Cet affrontement face à Wach n'était pas un championnat pour Fury, mais plutôt une étape de préparation en vue d'un défi d'envergure.

L'objectif ultime du boxeur britannique reste le combat tant discuté contre Anthony Joshua. Fury a fait le travail en s'imposant. C'est maintenant au tour de Joshua de l'Arabie saouditede surmonter l'obstacle Christian Prenga.

À l'issue du combat, Fury s'est dit confiant quant à la conclusion rapide des négociations pour ce grand combat :

« Je vais me reposer et récupérer. J'espère que l'accord sera signé dès la semaine prochaine. »

Il a également suggéré que le combat potentiel pourrait avoir lieu à Londres, Las Vegas, New York, en Irlande ou même à Pattaya.

Le test décisif attend désormais Joshua

Le succès de Fury contre Wach ne constitue pas une surprise. Le boxeur polonais s'est incliné à plusieurs reprises ces dernières années et abordait ce duel dans la peau d'un outsider évident. La question n'était donc pas de savoir si Fury allait gagner, mais plutôt dans quelle forme il aborderait ce grand rendez-vous.

Fury a été actif sur le ring, maintenant la pression durant sept reprises et démontrant qu'il retrouve peu à peu son rythme après sa pause. Cependant, le niveau actuel de Wach ne permet pas de jauger pleinement sa préparation pour un adversaire de la trempe d'Anthony Joshua.

Tous les regards sont désormais tournés vers le prochain combat de Joshua. S'il l'emporte également, le dernier obstacle sera levé pour mettre sur pied l'un des plus grands affrontements de l'histoire de la boxe britannique.

Selon vous, qui remportera le combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l'article avec les fans de boxe sur Telegram.