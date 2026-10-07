Une course folle pour la pépite française de Manchester City

Une nouvelle agitation majeure se prépare sur le marché des transferts européen. Le champion d'Angleterre en titre, Manchester Cityvoit son milieu offensif français briller, Rayan Cherki attirer l'attention de plusieurs grands clubs du continent. Selon les informations du média prestigieux TEAMtalk le champion de France, Paris Saint-Germain (PSG) planifie des démarches sérieuses pour recruter la star de 23 ans.

La lutte pour Cherki ne se limite pas au club parisien, car Liverpool, Chelsea et le Real Madrid surveillent également la situation de près.

Le plan du PSG et la pression financière sur City

Les recruteurs et la direction du club parisien considèrent le meneur de jeu français comme un élément idéal pour la philosophie de leur équipe :

Offensive hivernale ou gros coup estival : Le PSG cherche à accélérer le transfert de Cherki avec une offre officielle dès le mercato hivernal ou à poser les bases pour l'été prochain ;

La menace autour deManchester City : Les sources indiquent que la probabilité de ce transfert augmente considérablement si les « Citizens » font face à des sanctions liées au fair-play financier de la Premier League.

L'intérêt persistant du Real, de Chelsea et de Liverpool

D'autres prétendants ne comptent pas abandonner la course pour Rayan Cherki :

L'intérêt historique de Liverpool : Les Reds avaient déjà tenté de recruter le talent français avant qu'il ne rejoigneManchester Citydepuis Lyon. Le club garde toujours un œil sur le joueur ;

Le Real et Chelsea : Les superclubs de Madrid et de Londres étudient activement l'option Cherki pour rajeunir et renforcer leur milieu de terrain ;

État des négociations : TEAMtalk note que malgré un intérêt très élevé, aucune négociation officielle n'a encore été entamée entre les clubs.

Statistiques brillantes cette saison : 6 actions décisives en 8 matchs

Le talent français prouve que l'intérêt des grands clubs est justifié par ses performances de haut niveau avec Manchester City :

Dans toutes les compétitions officielles 8 matchs ;

Buts marqués 4 buts ;

Passes décisives délivrées 2 passes décisives.

La régularité et la créativité de Cherki font de lui l'une des cibles les plus précieuses et convoitées du marché des transferts 2026/2027.