Quarts de finale de la Carabao Cup : Les adversaires de Liverpool et Manchester City sont connus

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Quarts de finale de la Carabao Cup : Les adversaires de Liverpool et Manchester City sont connus

Dans le football anglais, la compétition acharnée de la Carabao Cup entre dans sa phase décisive. Les huitièmes de finale sont terminés et toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale ainsi que leurs adversaires ont été officiellement déterminés.

Alors que les leaders de la Premier League, Liverpoolet Manchester City poursuivent leur parcours, plusieurs outsiders des divisions inférieures se battront également pour une place en demi-finale.

Les affiches des quarts de finale : Qui contre qui ?

Selon les résultats du tirage au sort, les duels suivants auront lieu pour une place en demi-finale :

  • Liverpool — Bournemouth : Le choc le plus intense et de haut niveau des quarts de finale, opposant deux clubs de Premier League ;

  • Manchester City— Bradford City : Le tenant du titre affrontera un représentant d'une division inférieure ;

  • Crystal Palace — Sunderland : Une opportunité idéale et cruciale pour les deux équipes d'atteindre le dernier carré ;

  • Fleetwood — Everton : Les Merseysiders se déplaceront pour affronter la sensation des divisions inférieures.

Calendrier et situation du tenant du titre

Faits marquants autour des quarts de finale :

  • Dates des matchs : Les rencontres phares des quarts de finale mi-décembre sont programmées ;

  • Défense du titre : Le tenant actuel de la Carabao Cup est Manchester City et les hommes de Pep Guardiola poursuivent leur route pour conserver leur trophée ;

  • Outsiders surprises : La présence de clubs comme Bradford City et Fleetwood à ce stade renforce l'intrigue traditionnelle des coupes nationales.

La gestion des effectifs par les grands clubs lors du calendrier chargé de décembre et la résistance des petits clubs face aux favoris décideront du sort des demi-finales.

Carabao CupCoupe de la LigueManchester CityLiverpoolFootball Anglais
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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