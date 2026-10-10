Des informations explosives ont été révélées concernant le plus grand scandale financier de l'histoire de la Premier League (PL). Le prestigieux Bloomberg rapporte que le champion en titre, accusé de violations des règles financières, Manchester Citya mené des négociations préliminaires privées avec la PL pour résoudre l'affaire à l'amiable.

Cependant, les premiers échanges entre les parties ont rapidement abouti à une impasse et le dialogue a été interrompu.

Le salut par une amende : quel scénario a été discuté ?

Les parties ont évalué la possibilité d'un accord concernant les plus de 115 chefs d'accusation pour violation des règles du Fair-Play financier :

Une amende massive : L'option d'un paiement record de dommages-intérêts (compensation) par le club à la PL a été évoquée lors des discussions ;

Éviter les sanctions sévères : Un tel accord financier visait à protéger les « Citizens » des sanctions les plus lourdes, telles que la relégation en division inférieure et la perte des titres de champion remportés ;

Pourquoi les négociations ont-elles cessé ? Les discussions ont commencé avant que la probabilité que le club soit reconnu coupable de presque tous les chefs d'accusation ne devienne réelle. Mais commeManchester Citya constamment affirmé son innocence totale, le dialogue a été officiellement interrompu.

Avis d'experts et mécontentement des clubs rivaux

Certains juristes et experts en finance sportive estiment qu'un scénario de règlement à l'amiable via une lourde amende reste possible. Cependant, il existe des obstacles sérieux :

La position de Liverpool et d'Arsenal : D'autres clubs leaders de la PL, notamment les principaux rivaux de City comme Arsenal et Liverpool, s'opposeraient fermement à un tel accord en coulisses avec la direction de la ligue ;

Exigence d'une justice équitable : Les grands clubs exigent que toute équipe accusée de fraude financière, quel que soit son statut ou sa puissance financière, soit sanctionnée de manière réelle et sévère conformément aux principes sportifs.

Si la commission indépendante déclare officiellementManchester Citycoupable, la sanction appliquée à l'équipe pourrait changer non seulement l'histoire du football anglais, mais aussi celle du sport mondial.