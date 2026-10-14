Manchester City — PSG : compositions et direct commenté

·157·Sport
Manchester City — PSG : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG débutera le 15 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Manchester City : 1. Donnarumma G., 45. Khusanov A., 3. Dias R. (capitaine), 6. Guéhi M., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 42. Semenyo A., 10. Cherki R., 11. Doku J., 9. Haaland E.

Remplaçants de Manchester City : 21. Aït-Nouri R., 37. Allan Elias, 13. Bettinelli M., 32. Bouaddi A., 47. Foden P., 8. Kovačić M., 82. Lewis R., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N., 28. Rulli G., 22. Vitor Reis.

Entraîneur de Manchester City : Maresca E.

Composition de départ du PSG : 39. Safonov M., 2. Hakimi A., 5. Marquinhos (capitaine), 51. Pacho W., 25. Mendes N., 33. Zaïre-Emery W., 17. Vitinha, 8. Ruiz F., 11. Akliouche M., 10. Dembélé O., 14. Doué D.

Remplaçants du PSG : 4. Beraldo L., 30. Chevalier L., 12. Dean L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 21. Hernandez L., 7. Kvaratskhelia K., 80. Muak A., 47. Njantu K., 87. Neves J., 9. Torres F., 6. Zabarnyi I.

Entraîneur du PSG : Luis Enrique.

En direct0-2 EN DIRECT
27
Sven Jablonski siffle. Josko Gvardiol (Manchester City) commet une faute pour jeu dangereux. Le PSG obtient un coup franc et aura l'occasion de mettre la pression devant le but adverse.
26
Erling Haaland (Manchester City) place une superbe tête depuis la surface de réparation, mais sa tentative est bloquée. Manchester City va obtenir un corner.
25
Manchester City joue le corner en passe courte. Le ballon est transmis au coéquipier le plus proche.
25
Erling Haaland (Manchester City) décoche une superbe tête depuis l'intérieur de la surface, mais sa tentative est bloquée. Manchester City va obtenir un corner.
24
Antoine Semenyo (Manchester City) n'a pas pu ajuster sa passe pour un coéquipier dans la surface, frappant trop fort. Le ballon est sorti et le gardien du PSG va dégager.
23
Manchester City propose un superbes jeu collectif en passes courtes en une ou deux touches, attendant le bon moment pour briser la défense adverse et frapper en contre-attaque rapide.
22
Manchester City propose un superbe football collectif grâce à des passes courtes et des une-deux, attendant le bon moment pour transpercer la défense adverse et frapper en contre-attaque rapide.
20
Maghnes Akliouche tente un tacle glissé pour récupérer le ballon, mais l'arbitre Sven Jablonski siffle une faute.
19
Manchester City a joué le corner rapidement par une passe courte.
19
Erling Haaland (Manchester City) pénètre dans la surface, mais sa frappe est contrée. Le ballon sort en touche. Manchester City a l'occasion de marquer sur corner.
17
Vitinha (PSG) s'est retrouvé seul à l'angle de la surface et a décoché une frappe puissante vers le coin droit, mais Gianluigi Donnarumma a réalisé un arrêt brillant pour repousser le ballon.
150-2
Désiré Doué a délivré un superbe centre dans la surface. Ousmane Dembele (PSG) a repris de la tête à bout portant dans le petit filet gauche, laissant Gianluigi Donnarumma impuissant. Il a fait preuve d'un grand sens du but — superbe conclusion. Score 0:2.
150-2
But !!! Ousmane Dembélé (PSG) met le ballon au fond des filets.
130-1
But ! Fabian Ruiz sert Désiré Doué près de la limite de la surface, sa frappe puissante dans le coin gauche ne laisse aucune chance au gardien. 0:1.
130-1
But ! Désiré Doué (PSG) marque !
12
Enzo Fernandez (Manchester City) envoie le corner dans la surface, mais Matvey Safonov veille et écarte le danger.
12
Antoine Semenyo (Manchester City) ne parvient pas à reprendre le ballon repoussé à bout portant. Sa frappe passe juste au-dessus de la barre transversale ! Le ballon sort et l'arbitre désigne un six mètres pour le PSG.
11
Enzo Fernandez (Manchester City) envoie le ballon dans la surface de réparation sur corner.
11
Rayan Cherki (Manchester City) se présente pour tirer le coup franc et décide de frapper lui-même, envoyant le ballon vers le poteau gauche, mais Matvey Safonov réalise une superbe parade aérienne. Le ballon sort en touche. Manchester City aura l'occasion de marquer sur corner.
10
Sven Jablonski siffle, Achraf Hakimi (PSG) commet une faute grossière dans le duel. Manchester City va pouvoir tirer le coup franc.
10
Rayan Cherki (Manchester City) s'effondre dans la surface après un duel avec le défenseur. L'arbitre a pu manquer l'action et laisse le jeu se poursuivre.
9
Warren Zaïre-Emery (PSG) se défait du marquage et décoche une frappe de loin vers le coin inférieur gauche, mais Gianluigi Donnarumma est bien placé et s'empare facilement du ballon.
9
Fabián Ruiz (PSG) a tenté de transmettre à Ousmane Dembélé depuis la surface de réparation, mais un défenseur a bien suivi et a intercepté le ballon à temps.
7
Jérémy Doku (Manchester City) tente de progresser, mais un adversaire dégage le ballon.
4
Les joueurs de Manchester City contrôlent le ballon et enchaînent les passes courtes. Ils attendent que des espaces s'ouvrent dans la défense.
4
Manchester City poursuit le jeu avec des passes précises afin de se créer de nouvelles occasions d'attaquer.
2
Désiré Doué (PSG) fonce vers le but, mais le défenseur revient à temps pour tacler le ballon. Le ballon sort des limites du terrain. Manchester City va effectuer la touche.
1
Incroyable, le match d'aujourd'hui commence tout juste.
00:03
Les joueurs sont entrés sur la pelouse et le match est sur le point de commencer. Le PSG va donner le coup d'envoi.
00:00
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Sven Jablonski.
00:00
Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez dès à présent les découvrir.
00:00
Bonjour et bienvenu sur notre live texte ! Nous vous ferons vivre en direct tout ce qui se passe sur le terrain. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
Manchester CityPSGLigue des ChampionsFootballDirect
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Luis Enrique s'exprime sur les 115 chefs d'accusation contre Manchester City et le choc d'aujourd'huiLuis Enrique s'exprime sur les 115 chefs d'accusation contre Manchester City et le choc d'aujourd'huiHier 17:52Manchester City contre PSG ce soir : qui l'emportera dans ce choc historique ?Manchester City contre PSG ce soir : qui l'emportera dans ce choc historique ?Hier 14:15Un invité surprise à l'Etihad : Guardiola sera-t-il présent pour Manchester City - PSG ?Un invité surprise à l'Etihad : Guardiola sera-t-il présent pour Manchester City - PSG ?13 octobre 19:03Une star de Manchester City pourrait quitter le club à cause du scandale en Premier LeagueUne star de Manchester City pourrait quitter le club à cause du scandale en Premier League9 octobre 10:08Maresca s'exprime sur l'importante victoire à l'extérieur contre PortoMaresca s'exprime sur l'importante victoire à l'extérieur contre Porto9 septembre 10:06La star du FC Barcelone rejoint le PSG : les détails du transfert « choc »La star du FC Barcelone rejoint le PSG : les détails du transfert « choc »8 août 20:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre