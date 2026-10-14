Manchester City — PSG : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG débutera le 15 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Manchester City : 1. Donnarumma G., 45. Khusanov A., 3. Dias R. (capitaine), 6. Guéhi M., 24. Gvardiol J., 5. Anderson E., 17. Fernandes E., 42. Semenyo A., 10. Cherki R., 11. Doku J., 9. Haaland E.

Remplaçants de Manchester City : 21. Aït-Nouri R., 37. Allan Elias, 13. Bettinelli M., 32. Bouaddi A., 47. Foden P., 8. Kovačić M., 82. Lewis R., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N., 28. Rulli G., 22. Vitor Reis.

Entraîneur de Manchester City : Maresca E.

Composition de départ du PSG : 39. Safonov M., 2. Hakimi A., 5. Marquinhos (capitaine), 51. Pacho W., 25. Mendes N., 33. Zaïre-Emery W., 17. Vitinha, 8. Ruiz F., 11. Akliouche M., 10. Dembélé O., 14. Doué D.

Remplaçants du PSG : 4. Beraldo L., 30. Chevalier L., 12. Dean L., 27. Fernandes D., 22. Gots M., 21. Hernandez L., 7. Kvaratskhelia K., 80. Muak A., 47. Njantu K., 87. Neves J., 9. Torres F., 6. Zabarnyi I.

Entraîneur du PSG : Luis Enrique.