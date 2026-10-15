La 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions s'est achevée sur des résultats surprenants, des scores fleuves et des scénarios à couper le souffle.

En Angleterre, le champion en titre le PSG à l'extérieur Manchester Citya été balayé, tandis que dans la capitale italienne, le club madrilène du Real Madrid a réalisé l'une des remontadas les plus spectaculaires de l'histoire du tournoi, transformant un 1-3 en 4-3 dans les dernières minutes.

Drame à l'Etihad : Khusanov titulaire, mais City a craqué

Le choc de la journée a eu lieu à Manchester, où le champion de France, le PSG, a remporté une victoire convaincante contre les locaux (2-4) :

Abdukodir Khusanov a joué 90 minutes : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a débuté dans le onze de départ des « Citizens » et a disputé l'intégralité de la rencontre ;

Les attaques parisiennes en première mi-temps : Les visiteurs ont pris le large grâce à Doué (13e), Dembélé (15e) et Vitinha (32e). En seconde période, Akliouche (62e) a ajouté un quatrième but ;

Le doublé de Haaland n'a pas suffi : Erling Haaland (53e, 75e) a réduit le score à deux reprises. À la 90e minute, Torres a manqué un penalty pour les Parisiens ;

Classement : Le PSG prend la tête du classement avec 6 points, tandis que l'équipe de Pep Guardiola chute à la 17e place avec 3 points.

Miracle à Rome : le Real marque trois buts en 6 minutes

Le duel entre la Roma et le Real Madrid à Rome s'est terminé par un scénario qui restera dans l'histoire de la compétition :

La domination convaincante de la Roma : Après un but de De Roon et un doublé de Malen, les Romains menaient 3-1 jusqu'à la 80e minute (Mbappé avait réduit l'écart pour les Madrilènes à la 25e) ;

Tempête de 6 minutes : En fin de match, les Madrilènes ont montré leur caractère — Espi (84e), Endrick (86e), entré en jeu, et Antonio Rüdiger (90e) ont marqué successivement pour transformer le 1-3 en un fantastique 3-4 final ;

Trois points cruciaux : Les hommes de Carlo Ancelotti atteignent les 6 points et grimpent à la 8e place. La Roma reste 25e avec 1 point.

Autres matchs de la journée : larges victoires et sensation dans l'Arctique

D'autres résultats notables ont été enregistrés lors de cette 2e journée :

Aston Villa — Fenerbahçe — 6-0 : Le club de Birmingham a démantelé la défense turque. Nicolas Jackson et Ross Barkley ont signé un doublé ;

Bodø/Glimt — Borussia Dortmund — 1-0 : Dans le froid du nord de la Norvège, Dortmund a été surpris par l'unique but de Sørli ;

Betis — Porto — 3-2 : Dans un match passionnant à Séville, Isco a transformé un penalty à la 84e minute pour offrir une victoire cruciale aux Espagnols ;

Shakhtar — AEK — 3-1 : Le club de Donetsk a renversé un déficit de 0-1 pour s'imposer avec trois buts ;

Slovan — Stuttgart — 0-3 : Le club allemand s'est largement imposé à l'extérieur et s'installe à la 4e place avec 6 points.

La lutte dans la phase de ligue de la Ligue des Champions s'intensifie, chaque erreur des grands clubs ayant un impact majeur sur le classement.