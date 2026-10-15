Le PSG humilie City, remontada du Real : le point sur la 2e journée de LDC

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Le PSG humilie City, remontada du Real : le point sur la 2e journée de LDC

La 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions s'est achevée sur des résultats surprenants, des scores fleuves et des scénarios à couper le souffle.

En Angleterre, le champion en titre le PSG à l'extérieur Manchester Citya été balayé, tandis que dans la capitale italienne, le club madrilène du Real Madrid a réalisé l'une des remontadas les plus spectaculaires de l'histoire du tournoi, transformant un 1-3 en 4-3 dans les dernières minutes.

Drame à l'Etihad : Khusanov titulaire, mais City a craqué

Le choc de la journée a eu lieu à Manchester, où le champion de France, le PSG, a remporté une victoire convaincante contre les locaux (2-4) :

  • Abdukodir Khusanov a joué 90 minutes : Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan a débuté dans le onze de départ des « Citizens » et a disputé l'intégralité de la rencontre ;

  • Les attaques parisiennes en première mi-temps : Les visiteurs ont pris le large grâce à Doué (13e), Dembélé (15e) et Vitinha (32e). En seconde période, Akliouche (62e) a ajouté un quatrième but ;

  • Le doublé de Haaland n'a pas suffi : Erling Haaland (53e, 75e) a réduit le score à deux reprises. À la 90e minute, Torres a manqué un penalty pour les Parisiens ;

  • Classement : Le PSG prend la tête du classement avec 6 points, tandis que l'équipe de Pep Guardiola chute à la 17e place avec 3 points.

Miracle à Rome : le Real marque trois buts en 6 minutes

Le duel entre la Roma et le Real Madrid à Rome s'est terminé par un scénario qui restera dans l'histoire de la compétition :

  • La domination convaincante de la Roma : Après un but de De Roon et un doublé de Malen, les Romains menaient 3-1 jusqu'à la 80e minute (Mbappé avait réduit l'écart pour les Madrilènes à la 25e) ;

  • Tempête de 6 minutes : En fin de match, les Madrilènes ont montré leur caractère — Espi (84e), Endrick (86e), entré en jeu, et Antonio Rüdiger (90e) ont marqué successivement pour transformer le 1-3 en un fantastique 3-4 final ;

  • Trois points cruciaux : Les hommes de Carlo Ancelotti atteignent les 6 points et grimpent à la 8e place. La Roma reste 25e avec 1 point.

Autres matchs de la journée : larges victoires et sensation dans l'Arctique

D'autres résultats notables ont été enregistrés lors de cette 2e journée :

  • Aston Villa — Fenerbahçe — 6-0 : Le club de Birmingham a démantelé la défense turque. Nicolas Jackson et Ross Barkley ont signé un doublé ;

  • Bodø/Glimt — Borussia Dortmund — 1-0 : Dans le froid du nord de la Norvège, Dortmund a été surpris par l'unique but de Sørli ;

  • Betis — Porto — 3-2 : Dans un match passionnant à Séville, Isco a transformé un penalty à la 84e minute pour offrir une victoire cruciale aux Espagnols ;

  • Shakhtar — AEK — 3-1 : Le club de Donetsk a renversé un déficit de 0-1 pour s'imposer avec trois buts ;

  • Slovan — Stuttgart — 0-3 : Le club allemand s'est largement imposé à l'extérieur et s'installe à la 4e place avec 6 points.

La lutte dans la phase de ligue de la Ligue des Champions s'intensifie, chaque erreur des grands clubs ayant un impact majeur sur le classement.

PSGManchester CityReal MadridRomaLigue des Champions
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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