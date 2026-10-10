Merveille de la nature : un serpent rare à deux têtes et quatre yeux découvert en Inde

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Merveille de la nature : un serpent rare à deux têtes et quatre yeux découvert en Inde

Un serpent à l'apparence inhabituelle a été découvert dans la région de Dhanpur, district de Dahod, dans l'État du Gujarat, en Inde. Le reptile, doté de deux têtes et de quatre yeux sur un seul corps, a été secouru par des spécialistes.

Selon les représentants du groupe Dahod Prakruti Mitra Mandal, qui ont participé au sauvetage du serpent, chaque tête possède son propre système nerveux. Il s'agit de l'une des caractéristiques biologiques uniques de cet animal rare.

Les experts suggèrent que le serpent découvert pourrait appartenir à l'espèce des serpents-loups (wolf snake). Selon eux, il est fort probable qu'il s'agisse de la première fois qu'un tel serpent à deux têtes est rencontré dans cette région.

Les créatures à deux têtes sont très rares dans la nature. Ce phénomène peut être lié à des particularités lors du développement embryonnaire. Cette découverte a attiré l'attention des spécialistes et des amoureux de la nature.

Dahod Prakruti Mitra MandalDhanpurÉtat du GujaratSerpent à deux têtesInde
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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