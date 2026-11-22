Lors de la 11e journée du championnat de France, le Paris Saint-Germain a battu Nice 3-2 à l'extérieur, consolidant ainsi sa place de leader. Cependant, la joie de la victoire a été assombrie par la blessure de Désiré Doué, qui semble sérieuse. De son côté, Lyon a décroché trois points importants sur le terrain de Lille.

La nouvelle journée du championnat de France de Ligue 1 s'est poursuivie avec une série de résultats intéressants. Dans l'affiche de la journée, le PSG a difficilement surmonté la résistance de Nice. Bien que les Parisiens aient pris deux buts d'avance, les hôtes ont lutté jusqu'aux dernières minutes.

Parallèlement, Lyon a battu Lille à l'extérieur, tandis que Monaco n'a pas réussi à gagner à domicile.

Le PSG a conservé son avance de deux buts pour s'imposer

Nice — PSG 2:3

La rencontre sur le terrain de Nice n'a pas été facile pour les Parisiens. Les hôtes ont ouvert le score dès la 7e minute grâce à un but de Mohamed Amoura, mettant le favori en difficulté.

Cependant, le PSG a rapidement pris le contrôle du jeu. À la 30e minute, Senny Mayulu a transformé un penalty pour égaliser. Une minute plus tard, Désiré Doué a envoyé le ballon au fond des filets, donnant l'avantage aux Parisiens.

En seconde période, les visiteurs ont tenté de maintenir leur avantage. À la 84e minute, Ferran Torres a porté le score à 3-1, rapprochant son équipe de la victoire.

Mais Nice n'a pas abdiqué. À la 4e minute du temps additionnel, Ali Abdi a marqué pour réduire l'écart. Malgré cela, les hôtes n'ont pas réussi à égaliser dans le temps restant.

En conséquence, le PSG a gagné 3-2 et, après 11 rencontres, a porté son total à 26 points, consolidant sa place de leader au classement.

Le PSG gagne, mais la blessure de Doué inquiète

L'événement le plus regrettable de la rencontre pour les Parisiens concerne Désiré Doué. À la fin de la première mi-temps, l'attaquant s'est blessé au genou et a dû quitter le terrain sur une civière.

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, a déclaré que la blessure semblait sérieuse. Cependant, il a souligné qu'il fallait attendre les résultats des examens médicaux pour établir un diagnostic précis.

L'état de Doué a suscité une vive inquiétude chez les fans parisiens, car le joueur occupe une place importante dans l'attaque de l'équipe. Son retour sur le terrain dépendra désormais des résultats des examens.

Lyon a décroché une victoire importante sur le terrain de Lille

Lille — Lyon 0:1

Dans une autre affiche de la journée, Lyon a affronté Lille à l'extérieur. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 39e minute par Mads Bidstrup.

Le score n'a pas changé par la suite et les visiteurs ont conservé leur victoire 1-0. Ce résultat offre à Lyon une opportunité importante d'améliorer sa position au classement.

La série sans victoire de Monaco atteint six matchs

Monaco — Auxerre 1:1

Monaco a accueilli Auxerre sur son terrain, mais n'a pas réussi à gagner à nouveau. Les visiteurs ont ouvert le score à la 28e minute grâce à un but de Romain Fehr.

Les hôtes ont réussi à redresser la situation en seconde période. À la 81e minute, Edan Diop a marqué pour égaliser.

Malgré cela, Monaco n'a pas pu inscrire le but de la victoire dans le temps restant. La rencontre s'est terminée sur un score de 1-1 et la série sans victoire de l'équipe en championnat atteint désormais six matchs.

Large victoire pour Troyes, succès minimal pour Brest

Troyes a battu Le Havre 3-1 à domicile. Bien que les visiteurs aient ouvert le score dès la 2e minute par Josh Maja, les hôtes ont renversé la situation en leur faveur.

Antoine Miye a inscrit un doublé aux 18e et 68e minutes. Renaud Ripart a fixé le score final à la 7e minute du temps additionnel.

Dans une autre rencontre, Brest a battu Strasbourg 1-0 à l'extérieur. L'unique but du match a été inscrit par Noah Edjuma à la 21e minute.

Le match entre Lens et Toulouse s'est terminé sur un score de 1-1. Jayson Russell-Rowe a donné l'avantage aux visiteurs à la 38e minute, tandis que Mickaël Cuisance a rétabli l'équilibre au début de la seconde période, à la 46e minute.

Résultats de la 11e journée du championnat de France

Rencontre Score Troyes — Le Havre 3:1 Nice — PSG 2:3 Lille — Lyon 0:1 Lens — Toulouse 1:1 Strasbourg — Brest 0:1 Monaco — Auxerre 1:1

Le PSG consolide son leadership, tandis que Monaco ne parvient pas à sortir de la crise

Les résultats de la 11e journée ont une fois de plus clarifié la situation des équipes cette saison. Le PSG a conservé la tête avec 26 points grâce à une victoire difficile à l'extérieur. Cependant, la blessure de Désiré Doué est devenue la plus grande interrogation pour les Parisiens après cette victoire.

Monaco, de son côté, n'arrive pas à stopper sa série sans victoire. Lors des prochaines journées de championnat, l'équipe tentera de changer cette tendance négative. La lutte en Ligue 1 devient de plus en plus intense.