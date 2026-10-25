Un rugbyman de 17 ans décède en France des suites d'une blessure en plein match

Klea Mene, un rugbyman de 17 ans du club français de l'Union du Bassin Marmandais, est décédé des suites d'une grave blessure subie lors d'un match. L'information a été rapportée par RMC Sport et les médias locaux français.

L'incident s'est produit le 17 octobre dans le département du Lot-et-Garonne lors d'une rencontre de jeunes contre l'équipe d'Agen Agglo Rugby. Au cours du match, Mene a reçu un violent choc à la tête. Son cœur s'est arrêté peu après. Les secours ont pratiqué des manœuvres de réanimation sur le terrain avant que le sportif ne soit transporté à l'hôpital.

Cependant, les médecins n'ont pas réussi à le sauver. Le club a annoncé le décès du rugbyman le 21 octobre.

La Fédération Française de Rugby a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, affirmant que toutes les mesures seraient prises pour déterminer les causes de l'incident. Un soutien psychologique a également été mis en place pour ses coéquipiers et les autres participants touchés par ce drame.