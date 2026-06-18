Harry Kane élu homme du match face à la Croatie

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Harry Kane élu homme du match face à la Croatie

Les premiers jours de la Coupe du Monde 2026, qui a débuté sur les pelouses d'Amérique du Nord, offrent déjà aux supporters un véritable spectacle offensif et des moments inoubliables. Le match opposant les équipes nationales d'Angleterre et de Croatie, comptant pour la 1ère journée du groupe L, a provoqué un grand stir dans le monde du football. Après cette rencontre intense qui s'est soldée par une victoire convaincante et large des Anglais 4-2, le nom du protagoniste ayant réalisé les actions les plus esthétiques et significatives a été officiellement annoncé.

Le capitaine et leader de l'attaque de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a été reconnu comme l'« homme du match » (Man of the Match) de ce choc majeur.

Le doublé de Harry Kane et la « machine à buts » qui continue de battre des records

L'expérimenté avant-centre a prouvé une fois de plus au monde entier sa classe mondiale lors du match contre la Croatie. Harry Kane, qui n'a laissé aucun répit aux défenseurs adverses tout au long de la rencontre, a réussi à inscrire deux buts (un doublé). D'abord, il a ouvert le score en transformant avec sang-froid un penalty, puis il a assuré le succès de son équipe en plaçant avec élégance un coup de tête suite à un centre venant de l'aile.

Vous pouvez consulter les statistiques historiques du buteur de l'Angleterre Harry Kane et ses prochains objectifs dans le groupe L via le tableau sportif officiel suivant :

Statut dans le match

Buts marqués contre la Croatie

Total de buts en équipe nationale

Calendrier du prochain tour pour l'Angleterre

Homme du match


• Capitaine et leader de l'équipe


• Attaquant de classe mondiale

1er but : Penalty précis


2ème but : Belle tête


Résultat : Doublé crucial

Nombre total de buts : 81 buts


Recordman absolu et meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre !

2ème journée : Contre le Ghana


3ème journée : Contre le Panama

La marche vers le titre des « Three Lions » a commencé

Ainsi, les représentants de la patrie du football ont débuté leur participation à ce prestigieux « Mundial » par une victoire très belle et convaincante. Il convient de noter séparément qu'après ses deux buts dans ce match, Harry Kane a porté son nombre total de buts sous le maillot de l'équipe nationale d'Angleterre à exactement 81 buts et a ainsi consolidé son record.

Après le succès de la première journée, les Anglais se sont hissés en tête du groupe. Désormais, les protégés de Gareth Southgate affronteront lors de la 2ème journée le solide Ghana, qui a battu le Panama dans les dernières secondes. Lors de la 3ème et dernière journée de phase de groupes, l'Angleterre affrontera le Panama. Les supporters attendent de nouveaux buts et records de la part de Kane lors de ces rencontres.

Conclusion des analystes sportifs de Zamin :

Le fait que Harry Kane commence la Coupe du Monde 2026 sur une note aussi haute montre clairement que l'Angleterre est l'un des principaux prétendants au trophée. Agissant sur le terrain à la fois comme un véritable capitaine et un finisseur sang-froid, Kane pourrait mener les Anglais vers les médailles d'or tant attendues. Nous félicitons les passionnés du football anglais pour cette belle victoire et le résultat historique de Harry !

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les reportages les plus brûlants de la Coupe du Monde, les records des stars du football et les détails les plus rapides de tous les matchs du groupe L !

Harry KaneAngleterreCroatieGhanaPanama
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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