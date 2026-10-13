Regardez les buts du match entre Pakhtakor et Al Qadisiya

La 2e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC a débuté à Tachkent. Le Pakhtakor a accueilli Al Qadisiya à domicile et a évité la défaite dans les dernières minutes.

Manchester CityLe milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders, arrivé de Manchester City, a marqué, mais Doston Khamdamov a répondu sur penalty.

L'équipe de Brendan Rodgers porte son total à 4 points et prend provisoirement la tête. Le Pakhtakor, après un deuxième match nul consécutif, occupe la 7e place avec 2 points.

Ligue des champions Élite de l'AFC. 2e journée

Pakhtakor — Al Qadisiya 1:1

12 octobre, Stade Pakhtakor

Buts : Doston Khamdamov (89e) — Tijjani Reijnders (35e).