Mondial historique à Bakou : l'équipe U-15 d'Ouzbékistan domine l'Asie centrale

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Mondial historique à Bakou : l'équipe U-15 d'Ouzbékistan domine l'Asie centrale

Dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, s'est achevée la première édition de la FIFA U-15 World Cup & Festival de l'histoire du football. Lors de ce tournoi majeur réunissant 189 associations nationales, l'équipe nationale U-15 d'Ouzbékistan a enregistré le meilleur résultat parmi les représentants de la région d'Asie centrale.

Lors de la compétition organisée du 24 au 30 octobre, les jeunes Ouzbeks ont terminé à la 42e place du classement général, devançant largement tous leurs rivaux régionaux.

Derby des voisins : la victoire convaincante de l'Ouzbékistan

L'un des duels les plus importants et notables du tournoi a eu lieu lors de la phase de groupes :

  • Duel décisif : Lors des matchs de groupe, les équipes de jeunes d'Ouzbékistan et du Kazakhstan se sont affrontées ;

  • Victoire convaincante : Nos compatriotes ont inscrit deux buts sans réponse, s'imposant sur le score de 2-0 ; Buteurs :

  • À la 28e minute, Javohirbek Erkinov a ouvert le score, tandis qu'à la 34e minute, Roman Ayzattulov a creusé l'écart, scellant le résultat final. Performances des équipes d'Asie centrale

Parmi les 189 pays, le classement final des nations d'Asie centrale s'établit comme suit :

1. Ouzbékistan — 42e place (meilleur résultat régional) ;

  • 2. Kirghizistan — 52e place ; 3. Kazakhstan — 85e place (victoire 4-1 contre le Mozambique lors du dernier match) ;

  • 4. Tadjikistan — 97e place ; 5. Turkménistan — 121e place.

  • Nouveau format de la FIFA : 8 contre 8 et mi-temps courtes Ce festival, organisé pour la première fois, a suivi un règlement spécifique visant à découvrir les jeunes talents et renforcer l'intégration mondiale :

  • Format de jeu : Les rencontres se sont déroulées dans un format compact

  • 8 contre 8 ; Limite de temps :

Chaque match se composait de deux périodes de 20 minutes (40 minutes au total).

Le succès des jeunes Ouzbeks sur cette scène mondiale réunissant 189 équipes prouve une fois de plus que le football de jeunes est sur la bonne voie dans le pays.

  • O‘yin formati: Bellashuvlar ixchamlashtirilgan 8×8 tartibida kechdi;

  • Vaqt cheklovi: Har bir bahs ikki qismdan iborat bo‘lib, taymlar 20 daqiqadan (jami 40 daqiqa) davom etdi.

O‘zbekiston o‘smirlarining 189 jamoa qatnashgan bunday yirik global maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki va mintaqa peshqadamligini ta’minlashi mamlakatda bolalar va o‘smirlar futboli to‘g‘ri rivojlanish yo‘lida ekanini yana bir bor isbotladi.

FIFA U-15 World CupOuzbékistan U-15BakouFootball des jeunesAsie centrale
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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