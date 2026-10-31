Ronaldo ne participera pas au match contre Pakhtakor

L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo n'a pas été inclus dans la liste des joueurs d'Al-Nassr pour le déplacement à Tachkent. Par conséquent, il ne viendra pas en Ouzbékistan et ne sera pas sur le terrain pour le match contre Pakhtakor.

Le match entre Pakhtakor et Al-Nassr, comptant pour la Ligue des champions Élite de l'AFC, aura lieu le 2 novembre à Tachkent. Avant la rencontre, les fans attendaient la venue du joueur à la capitale, mais le Portugais n'a pas été retenu dans le groupe.

Pour information, les billets pour le secteur VIP de ce match avaient été vendus à 3 millions de soums. Bien que Ronaldo ne vienne pas à Tachkent, la participation de l'attaquant sénégalais d'Al-Nassr, Sadio Mané, est attendue pour cette rencontre.