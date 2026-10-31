La limite de 5 heures supprimée pour les utilisateurs de Claude Ultra

Le service Claude renomme ses plans d'abonnement et supprime certaines restrictions d'utilisation. L'ancien plan Max 20x est désormais appelé Ultra, tandis que le plan Max 5x conserve le nom Max. La limite d'utilisation de 5 heures pour les abonnés Ultra sera également progressivement supprimée.

Selon l'entreprise, le montant actuel, les fonctionnalités, la date de renouvellement et la limite hebdomadaire des abonnés Max 20x restent inchangés. Par conséquent, les utilisateurs n'ont pas à payer de frais supplémentaires ni à renouveler leur abonnement en raison du changement de nom.

Plus de limite de cinq heures sur Ultra

Certaines tâches de Claude peuvent s'exécuter en arrière-plan pendant de longues périodes. L'entreprise estime que la limite de 5 heures ne doit pas entraver ces flux de travail. C'est pourquoi la suppression de cette restriction sur le plan Ultra a commencé.

Les changements seront mis en œuvre progressivement. Tout d'abord, le compte de l'utilisateur doit être vérifié. Cette exigence vise à réduire la fraude et les abus du service.

Une fois le compte vérifié, la limite est automatiquement supprimée. L'abonné en sera informé par e-mail. Il n'est pas nécessaire que chaque utilisateur fasse une demande individuelle.

La limite d'utilisation hebdomadaire du plan Ultra reste au niveau de l'ancien plan Max 20x, soit 10 fois supérieure à la limite hebdomadaire de l'abonnement Pro. La suppression de la limite de cinq heures permettra aux utilisateurs d'utiliser leur quota hebdomadaire de manière plus flexible au quotidien.

Prix des abonnements

La page tarifaire de Claude indique les prix suivants :

• Plan Free : 0 dollar.

• Pro : 17 dollars par mois avec un abonnement annuel, soit 200 dollars payés d'avance. Pour ceux qui choisissent le paiement mensuel, le prix est de 20 dollars.

• Max : 100 dollars par mois.

• Ultra : 200 dollars par mois.

Selon le nouveau système de dénomination, l'ancien plan Max 5x est appelé Max, et Max 20x est appelé Ultra. Après ces changements, la limite hebdomadaire d'Ultra reste inchangée, mais la limite d'utilisation de 5 heures est progressivement supprimée.