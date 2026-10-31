Abduqodir Husanov titulaire : Manchester City affronte Brighton

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Abduqodir Husanov titulaire : Manchester City affronte Brighton

Dans l'un des chocs de la 9e journée de Premier League, le leader du championnat — Manchester City accueille sur sa pelouse l'une des révélations de la saison : Brighton . Ce duel intense à l'Etihad Stadium sera dirigé par l'arbitre Craig Pawson et son équipe. La meilleure nouvelle pour les fans de football ouzbek est que notre défenseur

Abduqodir Husanov est titulaire dans le onze de départ des « Citizens » pour ce match stratégique.

Une lutte acharnée au classement

Cette rencontre est cruciale car elle oppose deux équipes du haut de tableau de la Premier League :

  • Manchester City— leader : Avec 21 points après 8 journées, City occupe la première place et compte bien consolider son avance.

  • Brighton — principal poursuivant : Auteurs d'un excellent début de saison, les visiteurs comptent 16 points et sont prêts à tout pour réduire l'écart.

Compositions officielles

Les deux entraîneurs ont choisi les joueurs suivants pour débuter le match :

  • Manchester City : Gianluigi Donnarumma, Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Abduqodir Husanov, Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Enzo Fernández, Jérémy Doku, Erling Haaland.

  • Brighton : Bart Verbruggen, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Costinha, Pascal Groß, Chema Andrés, Diego Gómez, Yasin Ayari, Maxim De Cuyper, Charalampos Kostoulas.

Informations sur le match :

  • Compétition : Premier League, 9e journée ;

  • Match : Manchester City — Brighton ;

  • Heure : 31 octobre, 20:00 ;

  • Stade : Etihad, Manchester ;

  • Arbitre : Craig Pawson.

La confiance accordée à Abduqodir Husanov dans un club de Premier League marque un tournant pour le football ouzbek, et sa performance face aux attaquants adverses sera scrutée.

Premier LeagueManchester CityAbduqodir HusanovBrightonFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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