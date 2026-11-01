Nos taekwondoïstes remportent 2 médailles lors d'un tournoi international prestigieux en Serbie

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Nos taekwondoïstes remportent 2 médailles lors d'un tournoi international prestigieux en Serbie

Dans la capitale serbe, Belgrade, s'est achevé le tournoi international de taekwondo WT, « Galeb Belgrade Trophy – Serbia Open 2026 » , une compétition traditionnelle de haut niveau. Lors de cet événement prestigieux où se sont affrontés de nombreux athlètes mondiaux de premier plan, les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont réalisé une performance remarquable, ajoutant deux médailles au compteur du pays.

Selon le service de presse du Comité national olympique d'Ouzbékistan, nos taekwondoïstes ont fait preuve d'une grande maîtrise lors de combats intenses, remportant une médaille d'or et une médaille de bronze.

Madina Mirabzalova — championne du tournoi !

Engagée dans la catégorie des -57 kg, Madina Mirabzalova a démontré une supériorité évidente sur toutes ses adversaires :

  • Des victoires convaincantes : Mirabzalova a parcouru le chemin des phases préliminaires jusqu'à la finale avec assurance, ne laissant aucune chance à ses rivales ;

  • Sur la plus haute marche du podium : Lors du combat final décisif, l'athlète ouzbèke a livré une prestation acharnée, battant son adversaire pour décrocher l'or et faire retentir l'hymne national de l'Ouzbékistan à Belgrade.

Svetlana Saidova dans le trio de tête avec une médaille de bronze

Une autre de nos représentantes, engagée dans les catégories de poids lourds, a également terminé la compétition parmi les médaillées :

  • Un combat sans merci : Défendant les couleurs de notre pays dans la catégorie des +73 kg, Svetlana Saidova a affronté des taekwondoïstes de haut niveau, atteignant les demi-finales ;

  • Médaille de bronze : À l'issue de combats intenses, Saidova a pris la 3e place du podium, remportant la médaille de bronze.

Liste des vainqueurs :

  • Médaille d'or : Madina Mirabzalova (-57 kg) ;

  • Médaille de bronze : Svetlana Saidova (+73 kg).

Ce succès est crucial pour renforcer les points au classement international de nos athlètes et pour leur préparation aux prochaines grandes compétitions.

Taekwondo WTGaleb Belgrade TrophyMadina MirabzalovaSvetlana SaidovaOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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