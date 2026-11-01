Dans le cadre de la 10e journée de la Süper Lig turque, pour les fans de football d'Ouzbékistan, un match remarquable aura lieu. L'Istanbul Başakşehir, qui cherche à grimper au classement, reçoit Samsunspor, l'actuel outsider de la ligue, sur son terrain.

Cette rencontre, qui promet d'être intense, débutera aujourd'hui, heure de Tachkent, le 1er novembre à 18h00 précises.

État de forme et classement des équipes

Les deux clubs abordent ce match avec des états d'esprit et des objectifs différents :

« Istanbul Başakşehir » : Après les journées disputées, les hôtes comptent 12 points et occupent la 11e place du classement. Une victoire pourrait rapprocher les Stambouliotes du haut du tableau ;

« Samsunspor » : Les visiteurs connaissent un début de saison difficile. Avec seulement 4 points, l'équipe est 17e, dans la zone de relégation, et chaque point est devenu vital pour eux.

Shomurodov et Selke en attaque : le onze de départ de Başakşehir

Le capitaine et attaquant vedette de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, débutera la rencontre dans le onze de départ. L'entraîneur a opté pour un schéma offensif, et la composition est la suivante :

Gardien : Muhammed ;

Défenseurs : Karbounik, Emin, Ba, Saba ;

Milieux de terrain : Kaluzinski, Kamne, Brnich, Olsen ;

Attaquants : Eldor Shomurodov, Davie Selke.

Les supporters attendent une performance brillante et des buts du duo formé par Shomurodov et l'expérimenté buteur allemand Selke.