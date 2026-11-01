Shomurodov titulaire : l'Istanbul Başakşehir accueille Samsunspor aujourd'hui
Dans le cadre de la 10e journée de la Süper Lig turque, pour les fans de football d'Ouzbékistan, un match remarquable aura lieu. L'Istanbul Başakşehir, qui cherche à grimper au classement, reçoit Samsunspor, l'actuel outsider de la ligue, sur son terrain.
Cette rencontre, qui promet d'être intense, débutera aujourd'hui, heure de Tachkent, le 1er novembre à 18h00 précises.
État de forme et classement des équipes
Les deux clubs abordent ce match avec des états d'esprit et des objectifs différents :
« Istanbul Başakşehir » : Après les journées disputées, les hôtes comptent 12 points et occupent la 11e place du classement. Une victoire pourrait rapprocher les Stambouliotes du haut du tableau ;
« Samsunspor » : Les visiteurs connaissent un début de saison difficile. Avec seulement 4 points, l'équipe est 17e, dans la zone de relégation, et chaque point est devenu vital pour eux.
Shomurodov et Selke en attaque : le onze de départ de Başakşehir
Le capitaine et attaquant vedette de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, débutera la rencontre dans le onze de départ. L'entraîneur a opté pour un schéma offensif, et la composition est la suivante :
Gardien : Muhammed ;
Défenseurs : Karbounik, Emin, Ba, Saba ;
Milieux de terrain : Kaluzinski, Kamne, Brnich, Olsen ;
Attaquants : Eldor Shomurodov, Davie Selke.
Les supporters attendent une performance brillante et des buts du duo formé par Shomurodov et l'expérimenté buteur allemand Selke.
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