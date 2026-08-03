Tohirjonova triomphe à Grenade et progresse nettement au classement

La maître internationale ouzbèke Gulruxbegim Tohirjonova a réalisé une superbe performance lors du tournoi « Granada Chess Open 2026 » en Espagne. Avec 6 points en 9 rondes, elle a pris la première place du classement féminin.

Autre aspect important de cette victoire : l'athlète ouzbèke a réussi à augmenter son classement international de 9,1 points au cours de la compétition.

353 joueurs de 48 pays ont participé

Selon la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan, le tournoi international s'est déroulé du 28 juillet au 2 août à Grenade, en Espagne. 353 joueurs d'échecs venus de 48 pays y ont pris part.

Conformément au programme officiel, les affrontements se sont joués selon le système suisse en 9 rondes. Chaque participant disposait de 90 minutes pour la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup. Les matchs ont été organisés à l'hôtel « Hotel Porcel Alixares » de Grenade.

Dans ces tournois ouverts, les hommes et les femmes jouent dans un groupe unique. À la fin, outre le résultat général, des vainqueurs sont également désignés pour les femmes et d'autres catégories spéciales.

6 points en 9 rondes — un résultat de 66,7 %

Tohirjonova a récolté 6 points à l'issue des 9 rondes de la compétition. Cela représente les deux tiers des points possibles — soit environ 66,7 % obtenus.

Atteindre un tel résultat dans le système suisse avec un plateau international relevé n'est pas chose facile. En effet, après les premiers tours, les joueurs ayant le même nombre de points s'affrontent. Plus les résultats s'améliorent, plus les adversaires suivants deviennent coriaces.

Malgré cela, la joueuse ouzbèke a fait preuve de régularité tout au long du tournoi, signant la meilleure performance parmi les participantes.

Que signifie cette hausse de 9,1 points au classement ?

Tohirjonova avait commencé le tournoi avec un classement international de 2348. Sur la liste officielle, elle est enregistrée comme représentante de l'Ouzbékistan et titulaire du titre de maître internationale — IM.

À l'issue des résultats de la compétition, sa cote a augmenté de 9,1 points. En calcul simple, sa performance théorique pour le tournoi atteint environ 2357,1 points.

Cependant, ce chiffre ne se traduit pas immédiatement par un nouveau classement officiel. La prochaine liste de la FIDE pourrait également intégrer les résultats d'autres tournois disputés durant cette période. Néanmoins, cette hausse de 9,1 points témoigne du fait que Tohirjonova a surperformé ses attentes à Grenade.

Un trophée et un prix en argent attribués pour la victoire

Selon le règlement du tournoi, la première place de la catégorie féminine était récompensée par un trophée et un prix de 150 euros.

La deuxième place offrait 100 euros et un trophée, tandis que la troisième garantissait 50 euros et un trophée. Le prize pool total pour l'ensemble des catégories s'élevait à 13 000 euros.

Le résultat de Tohirjonova correspond à la première place du classement spécial féminin et non au titre de championne générale du tournoi. Il est important de bien marquer cette distinction.

Le prestige du tournoi d'échecs de Grenade ne cesse de croître

Bien que le « Granada Chess Open » n'en soit qu'à sa deuxième édition, il s'est imposé en peu de temps comme l'un des tournois d'échecs internationaux majeurs du sud de l'Espagne.

Avant le coup d'envoi, l'administration de la province de Grenade avait annoncé la participation de plus de 350 joueurs issus de 45 pays. Selon la liste finale, la Fédération d'échecs d'Ouzbékistan a dénombré 353 participants et 48 pays représentés.

La forte affluence, la présence de grands maîtres et de maîtres internationaux ont rehaussé la valeur de chaque point. Le fait que Tohirjonova ait conservé la première place du classement féminin dans une telle concurrence renforce la portée de sa performance.

Un nouveau succès international pour les échecs ouzbeks

Ces dernières années, les joueurs d'échecs ouzbeks montent régulièrement sur les podiums des grandes compétitions, qu'il s'agisse des catégories masculine, féminine ou jeunes.

La victoire de Tohirjonova à Grenade s'inscrit dans cette lignée de succès. Cette fois-ci, elle a non seulement décroché la première place, mais a aussi considérablement amélioré son classement international.

L'objectif principal est désormais de confirmer ce succès espagnol lors des prochaines échéances et de progresser encore au classement. Ces 6 points engrangés à Grenade démontrent une fois de plus la capacité de Tohirjonova à briller face à une forte opposition internationale.

Pensez-vous que Gulruxbegim Tohirjonova obtiendra le titre de grand maître dans un avenir proche ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d'autres réseaux sociaux !