Paxtakor s'incline 2-6 à domicile face à Al-Nassr

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Paxtakor s'incline 2-6 à domicile face à Al-Nassr

Lors du choc de la 4e journée de l'AFC Champions League Elite, le club de Tachkent, Paxtakor, a accueilli l'équipe saoudienne d'Al-Nassr sur son terrain. Dans une rencontre intense qui s'est transformée en véritable festival offensif, les joueurs de Riyad ont signé une large victoire 6-2.

Bien que le capitaine de l'équipe Cristiano Ronaldo n'ait pas été aligné, la ligne d'attaque des visiteurs a offert aux supporters de Tachkent une démonstration de football offensif.

Chronique du match : Doublé de João Félix et un festival de 8 buts

Dès les premières minutes, le match a été ouvert et disputé avec une grande intensité :

  • La pression rapide d'Al-Nassr (15e, 17e, 32e minutes) : À la 15e minute, Al-Hamdan a ouvert le score, et seulement deux minutes plus tard, l'attaquant vedette João Félix a inscrit le deuxième but. À la 32e minute, la star portugaise a signé un doublé — 0-3 ;

  • La réponse de Flamarion (36e minute) : Devant leur public, les « Lions » ne se sont pas avoués vaincus et ont réduit l'écart à la 36e minute grâce au talent du légionnaire Flamarion — 1-3 ;

  • Attaques tranchantes en seconde période : Après la pause, les visiteurs ont accentué leur pression. À la 53e minute, Al-Amri, puis à la 62e minute, Ghareeb, entré en jeu, ont porté le score à 1-5 ;

  • Le point final de Hamdamov et Angelo : À la 75e minute, Dostonbek Hamdamov, entré en jeu, a marqué le deuxième but pour les Tachkentois (2-5). Cependant, à la 79e minute, l'ailier d'Al-Nassr, Angelo, a inscrit le dernier but du match, fixant le score final à 2-6.

Feuille de match officielle

  • AFC Champions League Elite, 4e journée

  • Paxtakor (Ouzbékistan) — Al-Nassr (Arabie saoudite) 2-6

  • Tachkent, Stade Paxtakor

  • Buts : Flamarion 36e, Dostonbek Hamdamov 75e — Al-Hamdan 15e, Félix 17e, 32e, Al-Amri 53e, Ghareeb 62e, Angelo 79e.

Compositions :

  • Paxtakor : Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71e), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60e), Stefen Chinedu (Ayman Hussein, 71e).

  • Al-Nassr : Bento, Boushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman (Ghareeb, 46e), Costa, Angelo, Sadio Mané (Al-Jani, 76e), João Félix (Al-Khaibari, 67e), Al-Hamdan.

PaxtakorAl-NassrAFC Champions League EliteFootballOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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