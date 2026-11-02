Paxtakor s'incline 2-6 à domicile face à Al-Nassr
Lors du choc de la 4e journée de l'AFC Champions League Elite, le club de Tachkent, Paxtakor, a accueilli l'équipe saoudienne d'Al-Nassr sur son terrain. Dans une rencontre intense qui s'est transformée en véritable festival offensif, les joueurs de Riyad ont signé une large victoire 6-2.
Bien que le capitaine de l'équipe Cristiano Ronaldo n'ait pas été aligné, la ligne d'attaque des visiteurs a offert aux supporters de Tachkent une démonstration de football offensif.
Chronique du match : Doublé de João Félix et un festival de 8 buts
Dès les premières minutes, le match a été ouvert et disputé avec une grande intensité :
La pression rapide d'Al-Nassr (15e, 17e, 32e minutes) : À la 15e minute, Al-Hamdan a ouvert le score, et seulement deux minutes plus tard, l'attaquant vedette João Félix a inscrit le deuxième but. À la 32e minute, la star portugaise a signé un doublé — 0-3 ;
La réponse de Flamarion (36e minute) : Devant leur public, les « Lions » ne se sont pas avoués vaincus et ont réduit l'écart à la 36e minute grâce au talent du légionnaire Flamarion — 1-3 ;
Attaques tranchantes en seconde période : Après la pause, les visiteurs ont accentué leur pression. À la 53e minute, Al-Amri, puis à la 62e minute, Ghareeb, entré en jeu, ont porté le score à 1-5 ;
Le point final de Hamdamov et Angelo : À la 75e minute, Dostonbek Hamdamov, entré en jeu, a marqué le deuxième but pour les Tachkentois (2-5). Cependant, à la 79e minute, l'ailier d'Al-Nassr, Angelo, a inscrit le dernier but du match, fixant le score final à 2-6.
Feuille de match officielle
AFC Champions League Elite, 4e journée
Paxtakor (Ouzbékistan) — Al-Nassr (Arabie saoudite) 2-6
Tachkent, Stade Paxtakor
Buts : Flamarion 36e, Dostonbek Hamdamov 75e — Al-Hamdan 15e, Félix 17e, 32e, Al-Amri 53e, Ghareeb 62e, Angelo 79e.
Compositions :
Paxtakor : Vladimir Nazarov, Muhammadbobur Karimov, Muhammadrasul Abdumajidov, Zaid Tahsin, Sherzod Nasrullayev, Abdurauf Bo‘riyev (Oybek Bozorov, 71e), Akmal Mozgovoy, Sardor Sobirxo‘jayev, Flamarion, Bashar Resan (Dostonbek Hamdamov, 60e), Stefen Chinedu (Ayman Hussein, 71e).
Al-Nassr : Bento, Boushal, Al-Amri, Martinez, Aman, Ayman (Ghareeb, 46e), Costa, Angelo, Sadio Mané (Al-Jani, 76e), João Félix (Al-Khaibari, 67e), Al-Hamdan.
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