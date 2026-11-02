Incident inattendu : Le réalisateur de « Heat », Michael Mann, se tire accidentellement dessus

Le célèbre réalisateur, scénariste et producteur de 83 ans, Michael Mann, auteur des chefs-d'œuvre du genre policier hollywoodien « Heat » et « Collateral », s'est accidentellement tiré une balle dans la jambe dans un stand de tir fermé à Los Angeles. C'est ce qu'a rapporté le portail People .

L'incident s'est produit lors d'une séance d'entraînement au célèbre complexe de tir The Range . Alors qu'il s'exerçait au tir sur cible avec un pistolet de calibre 45, le réalisateur a accidentellement appuyé sur la détente en remettant l'arme dans son étui, et la balle a touché sa cuisse gauche.

Détails de l'incident et état du réalisateur

L'intervention rapide du personnel du stand de tir a permis d'éviter des conséquences graves :

Premiers secours : Dès que le coup est parti, les employés du club de tir ont arrêté l'hémorragie et appelé les secours. Les médecins arrivés sur place ont transporté le réalisateur à l'hôpital dans un état stable ;

Blessure légère : Le représentant officiel de Michael Mann a confirmé qu'il s'agissait d'un accident : « Il a reçu tous les soins médicaux nécessaires, la blessure s'est avérée superficielle et il est en train de sortir de l'hôpital pour rentrer chez lui ».

Une passion de longue date : Los Angeles Times note que si Mann a créé des scènes de fusillades aussi réalistes dans ses films, ce n'est pas un hasard : il pratique régulièrement le tir sportif depuis des décennies. Personne d'autre n'a été blessé lors de l'incident.

Légende du cinéma et suite attendue de « Heat 2 »

Michael Mann est reconnu comme l'un des plus grands maîtres des drames criminels de l'histoire d'Hollywood :