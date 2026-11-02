Incident inattendu : Le réalisateur de « Heat », Michael Mann, se tire accidentellement dessus
Le célèbre réalisateur, scénariste et producteur de 83 ans, Michael Mann, auteur des chefs-d'œuvre du genre policier hollywoodien « Heat » et « Collateral », s'est accidentellement tiré une balle dans la jambe dans un stand de tir fermé à Los Angeles. C'est ce qu'a rapporté le portail People .
L'incident s'est produit lors d'une séance d'entraînement au célèbre complexe de tir The Range . Alors qu'il s'exerçait au tir sur cible avec un pistolet de calibre 45, le réalisateur a accidentellement appuyé sur la détente en remettant l'arme dans son étui, et la balle a touché sa cuisse gauche.
Détails de l'incident et état du réalisateur
L'intervention rapide du personnel du stand de tir a permis d'éviter des conséquences graves :
Premiers secours : Dès que le coup est parti, les employés du club de tir ont arrêté l'hémorragie et appelé les secours. Les médecins arrivés sur place ont transporté le réalisateur à l'hôpital dans un état stable ;
Blessure légère : Le représentant officiel de Michael Mann a confirmé qu'il s'agissait d'un accident : « Il a reçu tous les soins médicaux nécessaires, la blessure s'est avérée superficielle et il est en train de sortir de l'hôpital pour rentrer chez lui ».
Une passion de longue date : Los Angeles Times note que si Mann a créé des scènes de fusillades aussi réalistes dans ses films, ce n'est pas un hasard : il pratique régulièrement le tir sportif depuis des décennies. Personne d'autre n'a été blessé lors de l'incident.
Légende du cinéma et suite attendue de « Heat 2 »
Michael Mann est reconnu comme l'un des plus grands maîtres des drames criminels de l'histoire d'Hollywood :
Chefs-d'œuvre : Ses films tels que « Le Solitaire » (1981), « Le Dernier des Mohicans » (1992), « Heat » (1995), « Révélations » (1999), « Ali » (2001), « Collateral » (2004) et « Ferrari » (2023) sont considérés comme des joyaux du cinéma ;
Reconnaissance et récompenses : Il est quatre fois nommé aux Oscars, deux fois lauréat d'un Emmy Award et lauréat du prestigieux prix britannique BAFTA ;
À l'aube d'un grand projet : Actuellement, le réalisateur de 83 ans prépare le tournage de la suite du film légendaire avec Al Pacino et Robert De Niro, « Heat 2 » . Ce projet d'envergure devrait réunir Leonardo DiCaprio et Christian Bale, avec un tournage prévu pour 2027.
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