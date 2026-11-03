Hansi Flick fait l'éloge d'Aston Villa et d'Unai Emery avant le choc en LDC

Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions, le club catalan du FC Barcelone affrontera l'une des équipes les plus intenses d'Angleterre : Aston VillaAvant cette rencontre cruciale, l'entraîneur des Catalans, Hansi Flick, a exprimé son admiration et son respect pour le futur adversaire et son coach espagnol, Unai Emery.

Dans une déclaration au célèbre journal espagnol Marca le technicien allemand n'a pas caché son admiration pour la maîtrise tactique d'Emery, soulignant que l'organisation parfaite de l'adversaire sur le terrain constituerait un test sérieux pour son équipe.

« Un système clair en défense comme en attaque » : les principaux aveux de Flick

Flick a salué les points forts et le style de coaching de l'adversaire :

Parmi les meilleurs techniciens au monde : « Unai Emery est probablement l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe, voire du monde. Il a accompli de grandes choses au cours de sa carrière et a prouvé son potentiel » ;

Une organisation parfaite : « Son équipe fonctionne selon un système précis, tant en défense qu'en attaque. Tout est très bien huilé. C'est impressionnant de voir jouer une telle équipe et de constater avec quelle confiance et quel calme les joueurs manient le ballon » ;

Le haut niveau de Jackson : L'entraîneur a également évoqué les leaders adverses, soulignant que Jackson affiche un niveau de jeu exceptionnellement élevé sur le terrain.

À venir : un examen difficile en Ligue des champions

Le coach catalan a ouvertement admis que ce match serait un test complexe pour ses joueurs :

Un match difficile : « Un match difficile nous attend contre une équipe forte dirigée par un bon entraîneur », a conclu Hansi Flick.

Ce choc, où les deux équipes devraient proposer un jeu ouvert et intense, promet d'être l'un des événements les plus attendus de la 4e journée de LDC.