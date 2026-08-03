Qu’est-ce qui retient Islam Makhachev dans l’octogone ? La réponse est inattendue…

Islam Makhachev a atteint ses grands objectifs : devenir champion de l’UFC, dominer les poids légers et décrocher une deuxième ceinture dans une autre division. Pourtant, le combattant de 34 ans ne pense pas encore à prendre sa retraite.

Selon ses propres mots, la raison n’est pas seulement la quête d’un nouveau record ou d’une énième ceinture de champion. La principale force qui pousse Makhachev à avancer est la conscience qu’un adversaire pourrait le punir sévèrement dans l’octogone s’il relâchait son entraînement.

Un rêve en a fait naître un autre

Makhachev a expliqué que son premier rêve était de devenir champion de l’UFC. En 2022, il a soumis Charles Oliveira au deuxième round et remporté la ceinture des poids légers.

Son objectif suivant était de défendre la ceinture le plus souvent possible. Chez les poids légers, Makhachev a battu des adversaires comme Alexander Volkanovski, Dustin Poirier et Renato Moicano, signant une longue série de victoires dans la division.

Il s’est ensuite fixé un nouveau défi : monter chez les poids mi-moyens et devenir champion de l’UFC dans deux divisions. Sa victoire contre Jack Della Maddalena en novembre 2025 lui a permis d’atteindre cet objectif. Makhachev est désormais champion des poids mi-moyens et considéré comme le numéro un du classement UFC toutes catégories confondues.

« Au début, mon rêve était de devenir champion de l’UFC. Ensuite, je voulais défendre la ceinture des poids légers autant que possible. Puis je me suis fixé comme objectif de devenir champion dans deux catégories de poids. Maintenant, j’ai également atteint cet objectif », a déclaré Makhachev.

Le prochain objectif principal : un record en solitaire

Makhachev compte 16 victoires consécutives à l’UFC. Dans les statistiques officielles, il partage actuellement la première place avec la légende Anderson Silva.

Entre 2006 et 2012, Silva avait remporté 16 combats consécutifs à l’UFC. Pendant de nombreuses années, ce record a été l’une des performances les plus solides de l’histoire de l’organisation.

Si Makhachev remporte un combat supplémentaire :

Indicateur Résultat Série d’Anderson Silva 16 victoires Série actuelle de Makhachev 16 victoires Après la prochaine victoire 17 victoires Statut historique Record individuel à l’UFC

Le combattant a lui-même reconnu que l’envie de battre ce record pouvait lui apporter une motivation supplémentaire.

La motivation la plus forte : la peur de perdre

La déclaration la plus intéressante de Makhachev ne concernait pas les records, mais son approche de la préparation.

« Ce qui me motive le plus, en réalité, c’est de savoir que si j’entre dans la cage sans être préparé, quelqu’un va me démolir le visage. Je dois donc rester concentré et continuer à travailler dur. »

Cette réflexion révèle l’une des vérités les plus simples, mais aussi les plus brutales, du MMA professionnel : le statut de champion ne protège pas un combattant des coups.

Chaque adversaire qui entre dans l’octogone veut battre Makhachev et décrocher la plus grande victoire de sa carrière. C’est pourquoi, même si le champion relâchait son entraînement un seul jour, ses rivaux continueraient à chercher ses points faibles.

Le succès ne l’a pas rendu insouciant

Après avoir atteint leurs principaux objectifs, de nombreux sportifs peinent à conserver leur faim et leur discipline d’autrefois. Makhachev est lui aussi exposé à ce risque psychologique :

il est devenu champion dans deux catégories de poids ;

il a égalé la plus longue série de victoires de l’histoire de l’UFC ;

son bilan professionnel est passé à 28 victoires pour une seule défaite ;

il est reconnu comme le meilleur combattant toutes catégories de poids confondues.

Pourtant, sa déclaration montre que le champion ne se considère pas invincible. Au contraire, il comprend que chaque nouvel adversaire peut réduire à néant ses succès précédents en une seule soirée.

Cette menace l’aide à maintenir un rythme élevé à l’entraînement, à rester concentré et à aborder chaque combat comme le plus important de sa carrière.

Le combat contre Garry pourrait entrer dans l’histoire

Makhachev disputera son prochain combat contre Ian Machado Garry en vedette de l’UFC 330. L’événement aura lieu le 15 août à Philadelphie, aux États-Unis ; en raison du décalage horaire, la carte principale en Ouzbékistan aura lieu au matin du 16 août.

Il s’agira de la première défense par Makhachev de sa ceinture des poids mi-moyens.

Trois enjeux majeurs seront réglés simultanément lors de cette confrontation :

Makhachev conservera-t-il sa ceinture dans sa nouvelle division ? Portera-t-il sa série de victoires consécutives à 17 ? Dépassera-t-il la performance historique d’Anderson Silva ?

Garry n’est pas un simple prétendant. Il peut mettre fin à la série du champion et devenir, en une seule soirée, le nouveau champion de l’UFC tout en signant un moment historique majeur.

Est-il trop tôt pour parler de retraite ?

Même si Makhachev a atteint tous ses premiers objectifs, de nouveaux défis se présentent à lui. Après avoir battu le record de Silva, il lui restera à défendre la ceinture des poids mi-moyens, affronter de nouveaux prétendants et continuer à se battre pour sa place dans l’histoire.

Cependant, la principale raison qui le maintient dans le sport est encore plus simple que les trophées : en MMA, il est impossible de se permettre de ne pas être préparé.

Les propos de Makhachev révèlent la psychologie d’un champion. Pour rester au sommet, il ne suffit pas de vouloir gagner ; il ne faut pas non plus oublier à quel point la défaite peut être douloureuse.

Pour l’instant, c’est ce sentiment qui maintient Makhachev dans l’octogone. Son combat contre Garry répondra à la question de savoir si cette motivation le conduira vers le record absolu de l’histoire de l’UFC.

Selon vous, combien de combats Makhachev devrait-il encore disputer après avoir battu le record de Silva ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les fans de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !