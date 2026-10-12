La légende Jon Jones s'exprime sur l'événement le plus marquant de l'histoire de l'UFC

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La légende Jon Jones s'exprime sur l'événement le plus marquant de l'histoire de l'UFC

L'un des plus grands combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes (MMA), ancien champion de l'UFC, Jon Jones a fait des aveux sincères sur l'une des décisions les plus douloureuses de sa carrière. Le légendaire athlète a exprimé ses profonds regrets de ne pas avoir combattu lors du tournoi historique organisé par l'organisation à la Maison-Blanche, la résidence du président des États-Unis.

Red Corner MMA selon une déclaration publiée sur le réseau social X (anciennement Twitter), Jones a évoqué son combat contre Stipe Miocic comme le sommet de sa carrière, tout en soulignant que le fait d'avoir manqué l'événement à la Maison-Blanche le hante encore.

« Je ne pouvais pas faire mieux » : le duel contre Miocic et sa forme physique

En évaluant ses accomplissements dans la catégorie des poids lourds, Jon Jones s'est attardé sur sa victoire contre son rival légendaire :

  • Le plus grand poids lourd de l'histoire : « Stipe Miocic était considéré comme le plus grand poids lourd de l'histoire. Quand je l'ai battu, nous n'étions plus très jeunes », a rappelé l'ancien champion ;

  • Le point culminant de sa carrière : « Je ne crois vraiment pas que j'aurais pu faire mieux que cette performance. Même avec le tournoi à la Maison-Blanche en perspective, ma forme à ce moment-là était à son apogée. »

« Je n'ai généralement pas de regrets, mais… » : les aveux inattendus de Jones

Jones, qui aborde habituellement ses choix et sa carrière avec une confiance inébranlable, a cette fois montré sa vulnérabilité :

  • Une scène incontournable : « C'était l'un des rares tournois auxquels j'aurais absolument dû participer », a-t-il souligné ;

  • Le plus grand regret : « Je ne regrette généralement pas les décisions que je prends, mais ne pas avoir participé au tournoi de l'UFC à la Maison-Blanche est l'un des plus grands regrets de ma vie », a conclu Jon Jones.

Le spectacle sportif unique à la Maison-Blanche est devenu l'un des événements les plus prestigieux et débattus de l'histoire de l'UFC. L'absence d'une star de l'époque comme Jon Jones reste un grand regret non seulement pour l'athlète lui-même, mais aussi pour des millions de fans de MMA.

Jon JonesUFCStipe MiocicMMAArts Martiaux Mixtes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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