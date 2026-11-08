14 victoires en 16 matchs : Le Real de Mourinho ne connaît pas le nul

Lors de la 12e journée de La Liga, le Real Madrid s'est imposé 3-0 à l'extérieur face à Valence.

Ce succès marque la 14e victoire de la saison pour le technicien portugais José Mourinho, revenu à la tête de l'équipe. Le club madrilène affiche une régularité impressionnante sur tous les fronts.

Mourinho l'intransigeant : 16 matchs et aucun match nul

Depuis le retour du « Special One », le club madrilène a adopté un style pragmatique et incisif :

14 victoires en 16 matchs : Sous la direction de Mourinho, les Madrilènes ont disputé 16 rencontres officielles cette saison, en remportant 14 ;

Zéro match nul : Aucun score de parité n'a été enregistré : le Real gagne ou s'incline de manière inattendue ;

Seulement deux défaites cette saison : Les Merengues n'ont perdu que lors du derby madrilène contre l'Atlético (1-2) et sur le terrain du Betis (0-1) en Liga.

Une série de 8 victoires consécutives

Ayant tiré les leçons de leurs défaites, les hommes de Mourinho affichent une intensité remarquable :