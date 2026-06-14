José Mourinho tente de faire revenir Sami Khedira au Real Madrid

·97·Sport
José Mourinho tente de faire revenir Sami Khedira au Real Madrid

Les changements d'entraîneurs et les rapports sensationnels autour du Real Madrid sont déjà devenus le sujet principal des publications sportives mondiales. Le célèbre spécialiste portugais José Mourinho, revenant au Santiago Bernabéu pour la deuxième fois en tant que sauveur, a retroussé ses manches pour entamer une nouvelle ère au sein du « club royal ». «Sports.kz» rapporte, en citant des sources externes influentes, que l'ancienne star madrilène Sami Khedira est sur le point de revenir dans l'équipe. Cependant, cette fois, l'ancien footballeur allemand n'est pas invité pour jouer sur le terrain, mais pour rejoindre le staff technique de Mourinho et devenir son bras droit.

Le nouveau quintette madrilène de José Mourinho

Selon les informations de la célèbre et fiable publication espagnole « AS », José Mourinho, surnommé « The Special One », a déjà formé son nouveau groupe d'entraîneurs et a presque finalisé sa composition. Ce nouveau staff devrait être composé de cinq spécialistes hautement fiables et expérimentés. L'entraîneur portugais visait à inclure dans ce groupe l'un des anciens joueurs du Real Madrid qui connaît parfaitement l'environnement interne du club, ses traditions et le caractère des supporters madrilènes. Initialement, le légendaire défenseur du « club royal », Pepe, avait été envisagé pour ce poste. Cependant, l'ancien défenseur portugais n'a pas donné de réponse définitive à cette offre, signalant indirectement que ce choix se porterait sur un autre candidat.

Vous pouvez vous familiariser avec les détails de la carrière de Sami Khedira au Real Madrid et les plans du nouveau staff technique de José Mourinho grâce au tableau analytique spécial suivant :

Chef du staff technique

Assistant invité dans l'équipe

Ancien statut de Khedira au Real Madrid

Ses années au club

Composition générale du staff technique

Candidat précédemment envisagé pour ce rôle

José Mourinho


(Entraîneur principal)

Sami Khedira


(Entraîneur adjoint)

Ancien milieu de terrain allemand expérimenté

2010 – 2015

5 spécialistes hautement fiables

Pepe


(Ancien défenseur portugais)

Des négociations actives avec Khedira ont commencé

Actuellement, José Mourinho mène des négociations très intenses et actives avec son ancien élève Sami Khedira. Selon les initiés, l'ancien milieu de terrain correspond à 100 % au profil d'un spécialiste moderne possédant des connaissances tactiques et la capacité de communiquer avec les joueurs que Mourinho recherche pour son nouveau projet.

Il convient de noter que Sami Khedira a défendu les couleurs du Real Madrid de 2010 à 2015 et a été l'une des figures clés de l'équipe pendant l'ère Mourinho. Après des années couronnées de succès en Espagne, il a rejoint le club turinois de la Juventus et a officiellement mis fin à sa riche carrière en 2021 dans l'équipe allemande du Hertha. Aujourd'hui, le fait que ce maître revienne à Madrid en tant qu'entraîneur pour conquérir des trophées enthousiasme également les supporters locaux.

Suivez les dernières nouvelles du Real Madrid, les premiers pas de la nouvelle ère de José Mourinho, les sensations du marché des transferts et les informations les plus fiables sur le football mondial avec nous sur les pages de Zamin !

José MourinhoReal MadridSami KhediraSantiago BernabéuPepe
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'Allemagne bat Curaçao 7-1L'Allemagne bat Curaçao 7-1Aujourd'hui, 19:04L'Allemagne entame la Coupe du Monde 2026 par une large victoire : Curaçao écraséL'Allemagne entame la Coupe du Monde 2026 par une large victoire : Curaçao écraséHier, 18:53Barcelone envoie une offre officielle au PSG pour Bradley BarcolaBarcelone envoie une offre officielle au PSG pour Bradley BarcolaHier, 18:07Manuel Neuer dispute sa cinquième Coupe du MondeManuel Neuer dispute sa cinquième Coupe du MondeHier, 17:22Islam Makhachev se dit prêt à combattre en juilletIslam Makhachev se dit prêt à combattre en juilletHier, 17:16Le Real Madrid parvient à un accord pour le transfert de Marc CucurellaLe Real Madrid parvient à un accord pour le transfert de Marc CucurellaHier, 17:06
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Quelle note pour Abdukodir Khusanov lors de la finale contre Chelsea ?
Quelle note pour Abdukodir Khusanov lors de la finale contre Chelsea ?