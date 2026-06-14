Les changements d'entraîneurs et les rapports sensationnels autour du Real Madrid sont déjà devenus le sujet principal des publications sportives mondiales. Le célèbre spécialiste portugais José Mourinho, revenant au Santiago Bernabéu pour la deuxième fois en tant que sauveur, a retroussé ses manches pour entamer une nouvelle ère au sein du « club royal ». «Sports.kz» rapporte, en citant des sources externes influentes, que l'ancienne star madrilène Sami Khedira est sur le point de revenir dans l'équipe. Cependant, cette fois, l'ancien footballeur allemand n'est pas invité pour jouer sur le terrain, mais pour rejoindre le staff technique de Mourinho et devenir son bras droit.

Le nouveau quintette madrilène de José Mourinho

Selon les informations de la célèbre et fiable publication espagnole « AS », José Mourinho, surnommé « The Special One », a déjà formé son nouveau groupe d'entraîneurs et a presque finalisé sa composition. Ce nouveau staff devrait être composé de cinq spécialistes hautement fiables et expérimentés. L'entraîneur portugais visait à inclure dans ce groupe l'un des anciens joueurs du Real Madrid qui connaît parfaitement l'environnement interne du club, ses traditions et le caractère des supporters madrilènes. Initialement, le légendaire défenseur du « club royal », Pepe, avait été envisagé pour ce poste. Cependant, l'ancien défenseur portugais n'a pas donné de réponse définitive à cette offre, signalant indirectement que ce choix se porterait sur un autre candidat.

Vous pouvez vous familiariser avec les détails de la carrière de Sami Khedira au Real Madrid et les plans du nouveau staff technique de José Mourinho grâce au tableau analytique spécial suivant :

Chef du staff technique Assistant invité dans l'équipe Ancien statut de Khedira au Real Madrid Ses années au club Composition générale du staff technique Candidat précédemment envisagé pour ce rôle José Mourinho

(Entraîneur principal) Sami Khedira

(Entraîneur adjoint) Ancien milieu de terrain allemand expérimenté 2010 – 2015 5 spécialistes hautement fiables Pepe

(Ancien défenseur portugais)

Des négociations actives avec Khedira ont commencé

Actuellement, José Mourinho mène des négociations très intenses et actives avec son ancien élève Sami Khedira. Selon les initiés, l'ancien milieu de terrain correspond à 100 % au profil d'un spécialiste moderne possédant des connaissances tactiques et la capacité de communiquer avec les joueurs que Mourinho recherche pour son nouveau projet.

Il convient de noter que Sami Khedira a défendu les couleurs du Real Madrid de 2010 à 2015 et a été l'une des figures clés de l'équipe pendant l'ère Mourinho. Après des années couronnées de succès en Espagne, il a rejoint le club turinois de la Juventus et a officiellement mis fin à sa riche carrière en 2021 dans l'équipe allemande du Hertha. Aujourd'hui, le fait que ce maître revienne à Madrid en tant qu'entraîneur pour conquérir des trophées enthousiasme également les supporters locaux.

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