Un journaliste russe analyse le parcours retentissant du football ouzbek en Europe

·23·Sport
Un journaliste russe analyse le parcours retentissant du football ouzbek en Europe

La participation active des joueurs d'Asie centrale, et particulièrement d'Ouzbékistan, sur les terrains européens est devenue le centre d'attention de la presse sportive internationale. Le célèbre journaliste sportif russe Aleksey Yakovenko a souligné dans son article que le parcours d'Eldor Shomurodov a servi de catalyseur et de tremplin unique pour l'accès des joueurs de la région aux grands championnats européens.

Les succès historiques lors de la Coupe du Monde 2026 et l'afflux de jeunes talents dans divers championnats du continent ont inauguré une nouvelle ère pour le développement du football ouzbek.

Chef-d'œuvre au Mondial : Le but historique de Shomurodov

L'été 2026 a été écrit en lettres d'or pour le football ouzbek :

  • Débuts historiques : L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde ;

  • Reconnaissance des fans : Le but sensationnel marqué par le capitaine de l'équipe, Eldor Shomurodov, contre la RD Congo a été élu, selon les résultats du vote des fans, comme le plus beau but de la phase de groupes du tournoi ;

  • Évaluation de la FIFA : La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a officiellement classé cette frappe de Shomurodov comme l'un des deux plus beaux buts de toute la Coupe du Monde.

Du pari de Rostov au Genoa et à la Roma : Le tremplin classique d'Eldor

Le parcours européen de Shomurodov est devenu un véritable guide pour les joueurs d'Asie centrale :

  • Surmonter le scepticisme : Arrivé à Rostov en 2017 en provenance de Bunyodkor à l'âge de 22 ans, l'attaquant était presque inconnu en Russie. Rostov a pris un risque qui s'est avéré payant : 18 buts en 91 matchs, et meilleur buteur de l'équipe lors de la saison 2019/20 avec 11 buts ;

  • Le saut en Serie A : À l'automne 2020, le club historique italien du Genoa l'a recruté pour 8 millions d'euros (avec 15 % sur la revente future) ;

  • Un record de 17,5 millions : Un an plus tard, la Roma a intégré l'attaquant ouzbek pour 17,5 millions d'euros plus bonus. Après des prêts à Spezia et Cagliari, Shomurodov a retrouvé son efficacité de buteur au club turc d'Istanbul Başakşehir, où il a été transféré définitivement.

Une voie différente : Le transfert de Manchester Cityà 40 millions pour Husanov

Si Shomurodov a ouvert la voie via la Russie, le défenseur Abdukodir Khusanov a montré un itinéraire totalement nouveau et efficace :

  • La filière biélorusse : Khusanov est passé directement du système de Bunyodkor au club de l'Energetik-BGU Minsk. Le droit des clubs biélorusses à participer aux compétitions européennes a aidé le jeune défenseur à attirer rapidement l'attention des recruteurs internationaux ;

  • De la France à un géant anglais : Après une année et demie brillante à Lens, en janvier 2025, le géant européen «Manchester City» a payé 40 millions d'euros pour recruter Khusanov ;

  • Record régional : Ce transfert a établi un record absolu en tant qu'achat le plus cher de l'histoire du football en Asie centrale.

Nouvelle vague : L'expansion des jeunes Ouzbeks en Europe

Grâce au précédent réussi créé par Shomurodov et Khusanov, la nouvelle génération du football ouzbek conquiert activement les championnats étrangers :

  • Umarali Rakhmonaliev — Brille avec le champion d'Azerbaïdjan, Sabail, lors des matchs de la Ligue des Champions ;

  • Behruz Karimov — A signé avec le club suisse de Lugano après la Coupe du Monde ;

  • Jahongir Urozov — A rejoint le club du Rubin en Premier League russe ;

  • Mahmudjon Mahamadjonov — S'impose au sein du Dynamo Makhatchkala ;

  • Abbosbek Fayzullaev — Après avoir été la révélation du CSKA en Russie, il brille désormais dans le même championnat que Shomurodov, en Süper Lig turque.

Les grands clubs européens ne voient plus l'Asie centrale comme une région isolée, mais comme un vivier de talents uniques, physiquement robustes, tactiquement matures et abordables. Cela laisse présager l'arrivée de nombreux autres joueurs ouzbeks dans les cinq grands championnats européens.

Eldor ShomurodovManchester CityCoupe du Monde 2026Équipe nationale d'OuzbékistanFootball ouzbek
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le courage qui a impressionné Infantino : Il évalue les performances de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026Le courage qui a impressionné Infantino : Il évalue les performances de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 20261 octobre 11:466 buts en 6 matchs ! Nuri Şahin révèle le secret de l'efficacité d'Eldor Shomurodov6 buts en 6 matchs ! Nuri Şahin révèle le secret de l'efficacité d'Eldor Shomurodov3 octobre 09:34Doublé de Shomurodov, but de Norchayev : L'Iran écrasé 3-1 à Fergana (vidéo)Doublé de Shomurodov, but de Norchayev : L'Iran écrasé 3-1 à Fergana (vidéo)24 septembre 21:07Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'IranManchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran25 septembre 21:43Neymar manque l'entraînement avec Santos en raison d'une infectionNeymar manque l'entraînement avec Santos en raison d'une infection27 avril 15:07Oljas Abrayev évalue haut les chances de l'équipe nationale d'OuzbékistanOljas Abrayev évalue haut les chances de l'équipe nationale d'Ouzbékistan12 juin 11:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?