La participation active des joueurs d'Asie centrale, et particulièrement d'Ouzbékistan, sur les terrains européens est devenue le centre d'attention de la presse sportive internationale. Le célèbre journaliste sportif russe Aleksey Yakovenko a souligné dans son article que le parcours d'Eldor Shomurodov a servi de catalyseur et de tremplin unique pour l'accès des joueurs de la région aux grands championnats européens.

Les succès historiques lors de la Coupe du Monde 2026 et l'afflux de jeunes talents dans divers championnats du continent ont inauguré une nouvelle ère pour le développement du football ouzbek.

Chef-d'œuvre au Mondial : Le but historique de Shomurodov

L'été 2026 a été écrit en lettres d'or pour le football ouzbek :

Débuts historiques : L'équipe nationale d'Ouzbékistan a participé pour la première fois de son histoire à la phase finale de la Coupe du Monde ;

Reconnaissance des fans : Le but sensationnel marqué par le capitaine de l'équipe, Eldor Shomurodov, contre la RD Congo a été élu, selon les résultats du vote des fans, comme le plus beau but de la phase de groupes du tournoi ;

Évaluation de la FIFA : La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a officiellement classé cette frappe de Shomurodov comme l'un des deux plus beaux buts de toute la Coupe du Monde.

Du pari de Rostov au Genoa et à la Roma : Le tremplin classique d'Eldor

Le parcours européen de Shomurodov est devenu un véritable guide pour les joueurs d'Asie centrale :

Surmonter le scepticisme : Arrivé à Rostov en 2017 en provenance de Bunyodkor à l'âge de 22 ans, l'attaquant était presque inconnu en Russie. Rostov a pris un risque qui s'est avéré payant : 18 buts en 91 matchs, et meilleur buteur de l'équipe lors de la saison 2019/20 avec 11 buts ;

Le saut en Serie A : À l'automne 2020, le club historique italien du Genoa l'a recruté pour 8 millions d'euros (avec 15 % sur la revente future) ;

Un record de 17,5 millions : Un an plus tard, la Roma a intégré l'attaquant ouzbek pour 17,5 millions d'euros plus bonus. Après des prêts à Spezia et Cagliari, Shomurodov a retrouvé son efficacité de buteur au club turc d'Istanbul Başakşehir, où il a été transféré définitivement.

Une voie différente : Le transfert de Manchester Cityà 40 millions pour Husanov

Si Shomurodov a ouvert la voie via la Russie, le défenseur Abdukodir Khusanov a montré un itinéraire totalement nouveau et efficace :

La filière biélorusse : Khusanov est passé directement du système de Bunyodkor au club de l'Energetik-BGU Minsk. Le droit des clubs biélorusses à participer aux compétitions européennes a aidé le jeune défenseur à attirer rapidement l'attention des recruteurs internationaux ;

De la France à un géant anglais : Après une année et demie brillante à Lens, en janvier 2025, le géant européen «Manchester City» a payé 40 millions d'euros pour recruter Khusanov ;

Record régional : Ce transfert a établi un record absolu en tant qu'achat le plus cher de l'histoire du football en Asie centrale.

Nouvelle vague : L'expansion des jeunes Ouzbeks en Europe

Grâce au précédent réussi créé par Shomurodov et Khusanov, la nouvelle génération du football ouzbek conquiert activement les championnats étrangers :

Umarali Rakhmonaliev — Brille avec le champion d'Azerbaïdjan, Sabail, lors des matchs de la Ligue des Champions ;

Behruz Karimov — A signé avec le club suisse de Lugano après la Coupe du Monde ;

Jahongir Urozov — A rejoint le club du Rubin en Premier League russe ;

Mahmudjon Mahamadjonov — S'impose au sein du Dynamo Makhatchkala ;

Abbosbek Fayzullaev — Après avoir été la révélation du CSKA en Russie, il brille désormais dans le même championnat que Shomurodov, en Süper Lig turque.

Les grands clubs européens ne voient plus l'Asie centrale comme une région isolée, mais comme un vivier de talents uniques, physiquement robustes, tactiquement matures et abordables. Cela laisse présager l'arrivée de nombreux autres joueurs ouzbeks dans les cinq grands championnats européens.