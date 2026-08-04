Chelsea signe Pep Chavarría pour remplacer Marc Cucurella

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Chelsea signe Pep Chavarría pour remplacer Marc Cucurella

Le Chelsea FC de Londres a franchi une étape importante lors du mercato estival en renforçant son effectif avec un nouveau défenseur. Selon TheTeamTalknetwork, le club anglais a trouvé un accord pour le transfert de l’arrière gauche espagnol Pep Chavarría, qui évoluait au Rayo Vallecano. Cette opération figurait parmi les priorités de la direction et du staff technique, qui préparent la nouvelle saison. Goal.com rapporte l’information.

Le départ de Cucurella et la recherche d’un remplaçant

Le départ de Marc Cucurella au Real Madrid avait laissé un vide au poste d’arrière gauche à Londres. La direction de Chelsea s’est alors attelée à résoudre rapidement ce problème. Les spécialistes chargés de la construction de l’équipe ont commencé à rechercher un joueur expérimenté afin de rééquilibrer l’effectif.

Xabi Alonso a considéré Pep Chavarría comme le candidat le plus adapté à ce poste et a souligné que son style de jeu correspondait parfaitement aux exigences de l’équipe. Les exigences et la vision tactique de l’entraîneur ont incité la direction du club à accélérer les négociations.

Accord financier et visite médicale

Les négociations entre les deux parties se sont intensifiées ces derniers jours. Chelsea ayant amélioré son offre financière, l’écart entre les clubs a rapidement été comblé. Selon la source, le montant du transfert s’élève à environ 25 millions d’euros. Le joueur lui-même n’a pas caché son souhait de rejoindre Stamford Bridge.

Pep Chavarría est désormais autorisé à se rendre à Londres pour passer sa visite médicale et finaliser son transfert. Tous les principaux termes de l’accord ayant été approuvés, une annonce officielle est attendue dans les prochains jours.

Un changement de politique du club

Ce transfert témoigne d’un certain tournant dans la politique de Chelsea. Lors des dernières saisons, le club londonien s’était principalement concentré sur le recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Chavarría rejoint toutefois l’équipe non pas comme un projet d’avenir, mais comme un joueur expérimenté capable d’apporter immédiatement sa contribution.

Selon les spécialistes, l’arrivée d’un joueur aussi expérimenté aidera à stabiliser la défense de Chelsea et à viser de hautes ambitions lors de la nouvelle saison.

ChelseaPep ChavarríaMarc CucurellaReal MadridRayo Vallecano
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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