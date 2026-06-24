Notes des joueurs après le match Ouzbékistan - Portugal

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Après le match, « Flashscore » a évalué les performances des joueurs.

La note la plus élevée du côté ouzbek a été attribuée à Eldor Shomurodov. Le capitaine de l'équipe a obtenu 6,9. Azizbek Mozgovoy, entré en jeu en seconde période, a enregistré le deuxième meilleur résultat de l'équipe avec 6,7.

Notes des joueurs :

• Eldor Shomurodov — 6,9

• Azizbek Mozgovoy — 6,7

• Xojiakbar Alijonov — 6,5

• Abduqodir Husanov — 6,4

• Abbosbek Fayzullayev — 6,2

• Igor Sergeyev — 6,2

• Bobur Karimov — 6,1

• Azizbek G‘aniyev — 6,0

• Odiljon Hamrobekov — 6,0

• Sherzod Nasrullayev — 6,0

• Rustam Ashurmatov — 5,9

• Otabek Shukurov — 5,6

• Alisher Abdullayev — 5,6

• Abduvohid Ne’matov — 5,4

Abduqodir Husanov a obtenu la note la plus élevée parmi les titulaires après Shomurodov. Le gardien Abduvohid Ne’matov a reçu la note la plus basse de l'équipe, 5,4.