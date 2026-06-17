Fabio Cannavaro : nous montrerons tout notre potentiel face à la Colombie

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, et le capitaine Eldor Shomurodov ont participé à une conférence de presse avant le match historique contre la Colombie prévu le 18 juin.

Ce match revêt une importance particulière pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Les « Loups blancs » font leur entrée pour la première fois de leur histoire en phase finale de Coupe du Monde. C'est pourquoi l'état des joueurs, la tactique choisie et les analyses de l'adversaire suscitent un grand intérêt chez les supporters.

Fabio Cannavaro a annoncé lors de la conférence de presse que tous les joueurs de l'effectif étaient prêts pour le match contre la Colombie. Cette nouvelle est cruciale tant pour le staff technique que pour les supporters. Le fait que chaque joueur soit disponible pour le premier match du tournoi offre à Cannavaro plus d'options tactiques.

Le spécialiste italien s'est attardé sur Abduqodir Husanov. Il a souligné que, bien que le jeune défenseur performe déjà à un haut niveau, il a le potentiel pour atteindre des sommets encore plus élevés à l'avenir.

« Husanov est certainement l'un de nos défenseurs importants. Il a encore la possibilité d'atteindre un niveau supérieur. Il réalise déjà des performances de haut niveau actuellement », a déclaré Cannavaro.

Abduqodir Husanov devrait être l'un des piliers de la ligne défensive ouzbè face à la Colombie. L'adversaire dispose de nombreux joueurs rapides, techniques et dangereux en un-contre-un. Par conséquent, la vitesse, le placement et la détermination d'Husanov dans les duels seront essentiels pour l'équipe nationale.

Cannavaro a également souligné que la délégation ouzbè n'était pas venue au Mondial simplement pour participer. Selon lui, l'équipe doit démontrer ses meilleures qualités et la mentalité unique du peuple ouzbek sur la scène mondiale.

« Je pense que nous sommes venus ici pour montrer nos meilleures qualités, la mentalité des Ouzbeks. En travaillant avec l'équipe, j'ai essayé de partager mon expérience », a déclaré le technicien italien.

Le football ouzbek s'est toujours distingué par son esprit combatif, son ardeur au travail, sa patience et son refus d'abandonner. Cannavaro souhaite voir cet esprit sur les terrains de la Coupe du Monde. L'équipe nationale devra agir avec discipline, courage et comme un bloc uni face à des adversaires puissants.

L'entraîneur a rappelé son expérience lors de sa première Coupe du Monde. Il a affirmé que, comme tout joueur, il a lui aussi fait ses premiers pas un jour au Mondial. C'est pourquoi il comprend parfaitement ce que ressentent ses élèves avant leurs débuts.

« Parce que j'ai moi aussi fait mes débuts en Coupe du Monde autrefois, et je transmets mes expériences », a dit Cannavaro.

L'expérience de Cannavaro, sacré champion du monde en 2006 en tant que capitaine de l'Italie, constitue une véritable école pour les joueurs ouzbeks. Il sait parfaitement comment gérer la pression du Mondial, la responsabilité sur le terrain et l'importance de rester lucide dans les moments décisifs.

Cannavaro s'est également exprimé sur les principaux rivaux du groupe : la Colombie et le Portugal. Il a qualifié les deux équipes de nations fortes possédant des joueurs de haut niveau.

« Des équipes comme la Colombie et le Portugal produisent un football de haut niveau. Elles ont des joueurs forts dans leur effectif. Nous agirons avec prudence lors des matchs contre elles », a-t-il déclaré.

Cela suggère que l'Ouzbékistan pourrait s'appuyer sur la discipline tactique plutôt que sur un jeu ouvert et risqué face à la Colombie. Ne pas laisser trop d'espaces, rester compact en défense et lancer des contre-attaques rapides après la récupération du ballon pourraient être les plans principaux des « Loups blancs ».

Cannavaro a souligné qu'il serait une erreur de se concentrer uniquement sur James Rodriguez dans l'effectif colombien. Selon lui, l'équipe sud-américaine possède de nombreux joueurs de haut niveau à divers postes.

« En Colombie, il n'y a pas seulement James, mais beaucoup de joueurs de bon niveau », a déclaré l'entraîneur.

En effet, outre James Rodriguez qui organise le jeu, la Colombie dispose d'attaquants rapides comme Luis Diaz, de milieux de terrain physiquement puissants et de défenseurs expérimentés à l'international. L'Ouzbékistan devra être maximalement vigilant sur chaque ligne.

L'entraîneur a également indiqué avoir étudié en détail les matchs de l'adversaire. Cannavaro a précisé que la Colombie est une équipe qui ne relâche pas l'effort et continue de se battre jusqu'aux dernières minutes.

« Nous avons analysé la Colombie, ils jouent jusqu'à la fin. Nous entrerons également sur le terrain en montrant tout notre potentiel », a déclaré le spécialiste.

Ce point est particulièrement important pour l'Ouzbékistan. Lors des matchs amicaux, l'équipe a senti qu'une perte de concentration dans les dernières minutes pouvait coûter cher. Face à la Colombie, une attention élevée et une rigueur tactique seront exigées de la première minute jusqu'au coup de sifflet final.

Lors de la conférence de presse, il a également réagi aux propos d'Abbosbek Fayzullaev sur la lourdeur des charges lors des entraînements. Cannavaro a affirmé qu'il est naturel de passer par des efforts et des difficultés pour atteindre de grands objectifs.

« Si vous voulez accomplir quelque chose, vous devez passer par des difficultés et le prouver à tout le monde. Il est naturel qu'il y ait des difficultés lors des entraînements », a-t-il déclaré.

On ne peut pas se préparer à une compétition du niveau de la Coupe du Monde avec des entraînements légers. Pour tenir le rythme, supporter la pression physique et lutter plus de 90 minutes contre des adversaires forts, les joueurs doivent supporter de lourdes charges à l'entraînement. Cannavaro s'appuie précisément sur ce principe.

Le spécialiste italien a noté que des matchs intéressants et intenses attendent l'Ouzbékistan. Après la Colombie, l'équipe nationale affrontera le Portugal et la République démocratique du Congo.

« Des matchs très intéressants et intenses nous attendent. Nos adversaires sont également des équipes de haut niveau. C'est la première fois que nous participons à cette compétition, nous devons profiter de chaque match et en tirer profit », a déclaré Cannavaro.

Dans ces paroles de l'entraîneur, on ressent une volonté de réduire la pression tout en assumant une grande responsabilité. Pour l'Ouzbékistan, chaque match est une nouvelle expérience, et chaque adversaire est un critère pour tester le véritable niveau du football national.

Le match contre la Colombie deviendra l'un des plus importants de l'histoire du football ouzbek. L'équipe nationale foulera pour la première fois les pelouses du Mondial et aura l'occasion de montrer son caractère, sa cohésion et son potentiel au monde entier.

Comme l'a dit Cannavaro, l'adversaire est fort et la prudence est de mise. Mais les « Loups blancs » entreront sur le terrain non pas avec crainte, mais avec confiance en leurs capacités. Tout l'Ouzbékistan attend ces moments historiques avec une grande émotion.