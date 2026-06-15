Abbosbek Fayzullayev parle de son rêve de jouer contre Ronaldo

L'attaquant de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, a partagé ses réflexions avant le match de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre le Portugal. Dans une interview accordée à Sport-Express, la jeune star a parlé de Cristiano Ronaldo, des points forts du Portugal et de la grande scène dont il rêve depuis l'enfance.

Cette Coupe du Monde revêt une importance historique pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Les protégés de Fabio Cannavaro participent pour la première fois à la phase finale d'une Coupe du Monde, et l'un des plus grands tests du groupe sera le match contre le Portugal. Cette rencontre suscite des émotions particulières chez Abbosbek Fayzullayev — il pourrait fouler la pelouse face à l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo.

Un journaliste a demandé à Abbosbek si le Portugal actuel est plus fort avec ou sans Ronaldo. Fayzullayev a donné une réponse très réfléchie. Selon lui, le Portugal pourrait paraître plus actif en termes de pressing sans Cristiano, mais l'équipe est mentalement plus forte lorsque Ronaldo est sur le terrain.

« Peut-être sont-ils plus forts sans Ronaldo en termes de pressing. Mais quand Cristiano est sur le terrain, il donne confiance à l'équipe. Il peut décider du sort d'un match à tout moment », a déclaré Fayzullayev.

Il y a beaucoup de vrai dans cette réflexion. Même si Ronaldo approche de la quarantaine, son influence sur le terrain reste immense. Il n'est pas seulement un attaquant capable de marquer des buts, mais aussi un leader qui apporte une force mentale à ses coéquipiers. Il a été prouvé à maintes reprises lors des grands tournois que de tels joueurs peuvent changer le destin d'un match en un instant.

Abbosbek a également évalué Cristiano à cet égard. Il a qualifié la star portugaise de l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football et a souligné qu'il ne fait aucun doute que Ronaldo peut encore jouer un rôle décisif.

« Cristiano est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, et il ne fait aucun doute qu'il peut encore jouer un rôle décisif sur le terrain », a-t-il déclaré.

Lorsqu'on lui a demandé s'il attendait avec impatience le moment de fouler la pelouse face à Ronaldo, Fayzullayev a répondu qu'il l'attendait avec une grande anticipation. Selon Abbosbek, il rêve de jouer contre Cristiano depuis qu'il est enfant et qu'il regarde ses matchs à la télévision.

« Bien sûr, je l'attends avec une très, très grande impatience. En regardant ses matchs à la télévision, j'en ai toujours rêvé », a déclaré le joueur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Ces mots rappellent à chaque fan un sentiment familier. Un jeune joueur qui regardait hier les stars mondiales à la télévision est aujourd'hui sur le point de les affronter lors de la Coupe du Monde. Ce n'est pas seulement le rêve personnel d'Abbosbek, mais aussi un signe éclatant du niveau atteint par le football ouzbek.

Il est intéressant de noter que Fayzullayev s'est déclaré fan de Lionel Messi. Mais en même temps, il porte un grand respect à Ronaldo. Selon lui, jouer contre Cristiano est un grand rêve pour tout footballeur.

« Je suis fan de Lionel Messi, mais j'aime aussi beaucoup Cristiano. Jouer contre lui est, bien sûr, un grand rêve », a déclaré Abbosbek.

Cette réponse montre la sincérité de Fayzullayev. Le débat sur Messi et Ronaldo dans le football dure depuis des années. Mais Abbosbek a exprimé son respect pour les deux grands joueurs et n'a pas caché à quel point il est important pour lui de jouer sur le même terrain que Cristiano.

Au cours de la conversation, l'époque où Jaloliddin Masharipov et Cristiano Ronaldo jouaient ensemble à Al-Nassr a également été évoquée. Comme on le sait, après le transfert de Ronaldo au club saoudien, il a évolué dans la même équipe que Masharipov et a même envoyé un message vidéo au peuple ouzbek. Ce message est devenu très populaire sur les réseaux sociaux.

« Ha-ha, bien sûr. C'était devenu très populaire sur les réseaux sociaux », a déclaré Fayzullayev.

Selon Abbosbek, Jaloliddin Masharipov a beaucoup appris en jouant dans la même équipe que Ronaldo. Cristiano lui a donné divers conseils et a partagé son expérience. Une telle expérience est considérée comme une grande école pour tout footballeur.

« Notre frère Masharipov a joué dans la même équipe que lui et a beaucoup appris. Cristiano a également partagé divers conseils et expériences avec lui », a-t-il déclaré.

Fayzullayev a également mentionné un autre détail intéressant dans la conversation. Selon lui, Masharipov et Ronaldo avaient l'habitude de s'affronter lors de concours de tirs à la fin des séances d'entraînement.

« À la fin de l'entraînement, ils s'affrontaient lors de concours de tirs », a déclaré Abbosbek.

Lorsque le journaliste a demandé qui avait gagné, Fayzullayev a répondu avec une plaisanterie.

« Je ne vous le dirai pas, ha-ha ! », a-t-il déclaré.

Cette courte réponse a ajouté une atmosphère légère à la conversation. En même temps, il est très gratifiant que les joueurs ouzbeks aient été dans le même environnement que les stars du football mondial, aient appris d'eux et aient maintenant atteint le niveau pour les affronter lors de la Coupe du Monde.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera son match contre le Portugal le 23 juin. Le match débutera à 22h00, heure de Tachkent. Ce match devrait être l'un des affrontements les plus intéressants de la phase de groupes pour les fans.

Dans l'effectif du Portugal, aux côtés de Ronaldo, figurent des joueurs de haut niveau tels que Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leão et Rúben Dias. Pour l'Ouzbékistan, ce match sera un grand test. Mais ce sont précisément ces matchs qui font passer les joueurs à un niveau supérieur et leur donnent l'occasion de se montrer au monde.

Pour Abbosbek Fayzullayev, ce match n'est pas juste un match de plus. C'est un rêve d'enfant, une grande scène, un grand adversaire et une occasion de faire ses preuves. Il ressort de ses propos que le jeune footballeur attend ce moment avec beaucoup d'enthousiasme.

Les fans ouzbeks attendent une performance courageuse, intelligente et passionnée de la part d'Abbosbek et de ses coéquipiers. Fouler la pelouse face à une légende comme Ronaldo est un grand honneur, mais jouer dignement contre lui est une tâche encore plus grande. Désormais, toute l'attention est tournée vers le 23 juin.