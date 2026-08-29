Pluie de K.-O. à Shanghai : Les favoris tombent, Nurmagomedov au tapis !

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Pluie de K.-O. à Shanghai : Les favoris tombent, Nurmagomedov au tapis !

Accueilli par la ville chinoise de Shanghai, UFC Fight Night 286 est devenu l'un des tournois les plus spectaculaires de l'année, marqué par des fins de combat précoces. Sur les 13 affrontements de la carte, pas moins de 10 se sont terminés avant la limite — par K.-O., K.-O. technique et soumissions — offrant une dose d'adrénaline pure aux fans.

L'une des stars de la soirée, le héros local Song Yadong, a pris une option sérieuse dans la course au titre des poids coqs, tandis que la Brésilienne Denise Gomes a mis au tapis une prétendante au sommet de la division féminine.

Choc des combats principaux : Nurmagomedov et Yan Xiaonan renversés

Les moments forts de la compétition ont été marqués par des finitions explosives dans l'octogone :

  • Song Yadong vs Umar Nurmagomedov (2e round, 1:48) : Au deuxième round, le combattant chinois a surpris Umar, qui s'abaissait, avec une droite foudroyante, enchaînant avec un ground-and-pound implacable pour valider un K.-O. net. C'est la première défaite avant la limite de la carrière du Russe. Song, après sa défaite contre Sean O'Malley, signe sa deuxième victoire consécutive et devient un prétendant sérieux à la ceinture ;

  • Denise Gomes vs Yan Xiaonan (1er round, 4:49) : L'ancienne prétendante au titre Yan Xiaonan a subi un coup dur devant son public. À la fin du premier round, Denise Gomes a accueilli son adversaire avec un coup de coude droit, suivi d'une série de frappes latérales pour l'emporter par K.-O.

Tous les résultats de l'UFC Fight Night 286

Carte principale :

  • Song Yadong bat Umar Nurmagomedov par K.-O. (frappes) — 2e round, 1:48 ;

  • Denise Gomes bat Yan Xiaonan par K.-O. (frappes) — 1er round, 4:49 ;

  • Kai Asakura bat Kyler Phillips par K.-O. technique (coup de pied à la tête) — 2e round, 0:34 ;

  • Su Mudaerji bat Alex Perez par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28) ;

  • Se Liu bat Levi Rodriguez par K.-O. (frappe) — 1er round, 4:26 ;

  • Bilal Hassan bat Nilson Rojas par K.-O. (frappe) — 2e round, 2:28.

Carte préliminaire :

  • Andre Lima bat Namsrai Batbayar par soumission (guillotine) — 3e round, 3:03 ;

  • Ri Suruya bat Kevin Borjas par soumission (étranglement arrière) — 1er round, 4:14 ;

  • Sean Woodson bat Jack Jenkins par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28) ;

  • Francesco Nuzzi bat Xiao Long par K.-O. technique (frappes) — 1er round, 1:00 ;

  • Hector Santiago bat Lawrence Loo par K.-O. (frappes) — 2e round, 0:53 ;

  • Julia Polastri bat Xinnan Song par K.-O. (coup de pied à la tête) — 1er round, 3:06 ;

  • Cam Nelson bat Meng Ding par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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