Ilia Topuria s'exprime pour la première fois après sa défaite contre Justin Gaethje

L'écho du tournoi « UFC Freedom 250 », qui s'est récemment déroulé à Washington et a causé un grand stir dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA), se fait encore entendre. Lors du combat principal de cette compétition, l'ancien champion des poids plumes de l'UFC, Ilia Topuria, qui était jusqu'alors invaincu, a inopinément laissé passer sa chance face au vétéran américain Justin Gaethje. Après un affrontement brutal et impitoyable dans l'octogone, au cours duquel le célèbre athlète a été gravement blessé et transporté d'urgence à l'hôpital, ce dernier s'est enfin rétabli et a officiellement exprimé sa réaction face à ses fans concernant cet échec.

« Il n'y a aucune excuse, c'est la nature de ce sport »

S'exprimant via ses réseaux sociaux depuis son lit d'hôpital, Ilia Topuria n'a pas caché les détails de la terrible blessure survenue dans l'octogone, tout en admettant courageusement sa défaite.

Facteurs de la terrible blessure : Topuria a souligné que son adversaire, Justin Gaethje, a gravement endommagé son œil droit dès le premier round, et a porté un autre coup terrible à ce point sensible lors du second round.

Niveau de préparation : Le combattant a précisé qu'il n'utiliserait pas sa santé comme excuse pour sa défaite, affirmant avoir effectué les camps d'entraînement les plus parfaits et les plus intensifs de sa vie avant la compétition, et être entré dans l'octogone prêt à 100 % mentalement et physiquement.

À travers le tableau d'analyse sportive officiel suivant, vous pouvez découvrir plus en détail le premier échec de la carrière d'Ilia Topuria et ses plans fermes pour une revanche :

Compétition et tournoi sensationnel Adversaire dans l'octogone et résultat Blessure grave subie pendant le combat Statut de Topuria dans sa carrière Prochain objectif principal de l'athlète Essence principale de la déclaration UFC Freedom 250

(Washington, D.C.) Justin Gaethje

(Victoire après le 4e round) Blessure grave à l'œil droit Première défaite de sa carrière

(Record brisé) Combat de revanche obligatoire contre Gaethje Ne cherche pas d'excuses, reviendra plus fort

« La gloire et la douleur marchent toujours main dans la main »

Ilia Topuria était considéré comme invincible dans le monde du MMA, et cet échec est inscrit dans les annales comme la toute première défaite officielle de sa brillante carrière. Néanmoins, l'ancien champion a déclaré qu'il n'était pas brisé mentalement et qu'il reviendrait dans l'octogone sous une forme encore plus dangereuse.

L'appel émouvant d'Ilia Topuria depuis l'hôpital : « Justin, ce jour-là, dès le premier round, tu m'as privé de mon œil droit. Ensuite, au deuxième round, tu as réussi à porter un coup précis et puissant exactement sur ce point douloureux. Je ne veux chercher aucune excuse pour me justifier aujourd'hui. Avant ce combat, j'avais suivi l'un des camps d'entraînement les meilleurs et les plus parfaits de ma carrière. Je suis entré dans l'octogone avec toute mon attention, préparé au maximum, et j'étais pleinement prêt pour le combat. Mais c'est la nature et les lois de ce sport que nous aimons — la gloire et la douleur amère se suivent toujours et marchent main dans la main. J'ai perdu aujourd'hui, mais je ne suis pas complètement brisé. Maintenant, je vais bien me reposer et rétablir ma santé. Ensuite, je reviendrai sur le terrain, dans l'octogone, en tant que combattant plus fort, plus sage et bien plus dangereux pour mes adversaires. Continuez à croire en moi... Cette histoire sanglante entre Justin Gaethje et moi n'est pas encore terminée. Nous aurons certainement un combat de revanche terrible ! »

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