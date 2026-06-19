Bogdan Guskov affrontera Jan Błachowicz pour un match revanche en Serbie

Pour les fans d'arts martiaux mixtes (MMA), le dernier mois de l'été s'annonce extrêmement passionnant et riche en nouvelles brûlantes. Le 1er août, la capitale serbe, Belgrade, accueillera le prochain tournoi majeur et prestigieux « UFC Belgrade ». Lors de cette soirée sportive très attendue, l'une des étoiles les plus brillantes du MMA ouzbek, notre compatriote Bogdan Guskov (18-3-1), connu pour ses coups puissants et ses KO, montera dans l'octogone.

Dans le cadre de cette compétition, notre représentant s'affrontera dans la catégorie des demi-poids lourds contre l'ancien champion UFC, le combattant polonais expérimenté et dangereux Jan Błachowicz, afin de régler un compte inachevé.

Anciens comptes dans l'octogone : les détails mémorables de l'« UFC 323 »

Ce n'est pas la première fois que ces deux athlètes talentueux s'affrontent. Les amateurs de sport se souviennent bien que le premier choc intense entre Guskov et Błachowicz a eu lieu le 6 décembre 2025 lors du tournoi « UFC 323 » organisé aux États-Unis.

À l'époque, après un combat acharné et équilibré pendant trois rounds, les juges ont déclaré un match nul. Bien que les deux sportifs aient déployé toute leur force, le véritable vainqueur dans l'octogone restait indéterminé. Maintenant, quelques mois plus tard, ils auront l'opportunité de mettre un point final à ce duel inachevé sur le sol serbe.

Actuellement, le bilan professionnel de Bogdan Guskov est de 18 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Cette revanche à venir constitue un socle crucial pour notre compatriote afin de grimper dans le classement UFC et de faire un pas décisif vers la ceinture de champion.

Conclusion finale des analystes sportifs de Zamin : Ce combat à Belgrade sera sans aucun doute l'une des revanches les plus spectaculaires de l'année. Nos fans croient sincèrement que Bogdan, ayant tiré les bonnes leçons du premier combat, pourra battre Błachowicz par KO cette fois-ci. Nous souhaitons un immense succès et une belle victoire à notre compatriote face à son expérimenté adversaire polonais. Allez, Bogdan !

Suivez toujours les derniers insiders de l'univers UFC, les détails des entraînements de Bogdan Guskov et les nouvelles les plus brûlantes en provenance de Belgrade avec nous sur les pages de Zamin !