Ezequiel Lavezzi parle de sa dépression et du soutien de Lionel Messi

L'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Argentine et du Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi, s'est confié sur la dépression et les moments difficiles qu'il a traversés après avoir mis fin à sa carrière professionnelle. Selon Goal.com, le finaliste de la Coupe du Monde 2014 a détaillé la crise psychologique survenue après sa retraite, son traitement en clinique psychiatrique et le soutien immense apporté par son ami proche Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ezequiel Lavezzi a connu une carrière réussie en Italie avec Naples et en France avec le Paris Saint-Germain, remportant de nombreux trophées. Il a passé ses dernières années au club chinois du Hebei China Fortune, annonçant officiellement sa retraite en décembre 2019.

Le vide psychologique après la carrière

Dans une interview accordée à Prime Video, l'ancien attaquant a admis que la disparition soudaine de la routine quotidienne après avoir quitté les terrains a eu un impact profond sur sa santé mentale. Selon Lavezzi, après la fin de sa vie de footballeur, un vide immense est apparu, que rien dans la vie ne pouvait combler.

Il a souligné avoir souffert d'une grave dépression, avoir été admis dans une clinique psychiatrique sous surveillance médicale, et qu'il continue aujourd'hui son traitement médicamenteux. Malgré les difficultés, il tente de revenir à une vie saine, pas à pas.

Lionel Messi et le soutien de la famille

Dans les moments difficiles, Lavezzi a trouvé de la force non seulement grâce à l'aide médicale, mais aussi grâce à la confiance de ses proches et au bonheur familial. L'ancien footballeur, qui a souligné que la naissance de son enfant a complètement changé sa vie, a déclaré que son plus jeune fils lui a donné une immense joie et la force de vivre.

Il a également rappelé que des membres du monde du football lui ont tendu la main pendant ses jours sombres. "Le monde du football a été à mes côtés – des personnes comme Messi, Agüero et Paolo Cannavaro m'ont soutenu. J'ai un lien d'amitié spécial avec Lionel Messi, nous parlons de divers sujets, c'est une personne formidable", a déclaré Lavezzi avec émotion.

L'ancien sportif de 41 ans s'est adressé à toutes les personnes confrontées à des problèmes de santé mentale similaires, soulignant qu'avec humilité et volonté de se battre, il est possible de surmonter n'importe quelle situation difficile. Actuellement, Lavezzi poursuit un long processus de réhabilitation sous la supervision de spécialistes.