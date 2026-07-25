Ferran Torres au PSG ? Barcelone fixe un ultimatum à sa star

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Ferran Torres au PSG ? Barcelone fixe un ultimatum à sa star

Devenu un véritable héros après avoir inscrit le but victorieux en finale de la Coupe du monde avec l'équipe nationale d'Espagne, l'avenir de Ferran Torres est sur le point d'être scellé. La direction de Barcelone lui a donné une semaine pour prendre une décision définitive concernant sa future carrière. Actuellement, le Paris Saint-Germain suit de près cette situation et prend des mesures sérieuses pour recruter l'attaquant espagnol, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Mundo Deportivo, une réunion en face à face aura lieu la semaine prochaine entre la direction du club catalan et le joueur. Actuellement en vacances à Ibiza après une finale dramatique contre l'Argentine, l'attaquant de 26 ans devra donner une réponse claire au club concernant son avenir. Le président de Barcelone, Joan Laporta, souhaite s'entretenir personnellement avec le joueur pour connaître ses plans.

L'alliance Luis Enrique - Ferran Torres

L'entraîneur parisien Luis Enrique souhaite ardemment voir dans son équipe son ancien protégé qu'il a dirigé en sélection espagnole. D'après Foot01, le Paris Saint-Germain est prêt à payer 35 millions d'euros pour Ferran Torres. Des sources en Espagne rapportent également qu'un accord verbal aurait été trouvé entre le joueur et le club parisien.

Il est de notoriété publique que les relations entre Barcelone et le Paris Saint-Germain sont assez froides. C'est pourquoi les Catalans ne veulent pas céder l'une de leurs principales stars directement à un rival. Cependant, la situation liée à la durée du contrat met le club dans une position délicate.

Bien que le contrat actuel de Torres avec Barcelone court jusqu'en 2027, il entre pratiquement dans la dernière phase de son bail. Le club lui a proposé un nouveau contrat, mais le joueur n'a pas encore donné de réponse positive. Si Ferran refuse la nouvelle prolongation, Barcelone sera contraint de le vendre cet été.

Autres prétendants et décision finale

Bien que le Paris Saint-Germain soit en tête de course, l'intérêt pour le joueur ne se limite pas à la France. Suite à ses performances étincelantes lors de la Coupe du monde, les équipes suivantes s'intéressent également à lui :

  • Atlético de Madrid ;
  • Un club non dévoilé de Premier League anglaise ;
  • Plusieurs équipes de pointe italiennes.
Le temps presse pour Barcelone. À l'approche de la fermeture du mercato, la direction du club souhaite régler toutes les questions d'ici le 1er août. Si Ferran Torres ne signe pas de nouveau contrat, il sera placé sur le marché des transferts et vendu au club offrant la meilleure proposition. Le club ne veut absolument pas laisser partir son héros gratuitement l'année prochaine.

BarceloneParis Saint-GermainFerran TorresTransfertFootball
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Jahongir Tursunov
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