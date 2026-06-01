Classement des joueurs ayant connu la plus forte hausse de valeur marchande en France

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Classement des joueurs ayant connu la plus forte hausse de valeur marchande en France

Alors que la saison de Ligue 1 bat son plein, la source d'analyse footballistique influente Transfermarkt a publié les valeurs marchandes mises à jour des joueurs. Selon ce classement, le milieu offensif du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, est reconnu comme la star dont la valeur de transfert a le plus fortement augmenté dans le championnat de France.

Les performances significatives et brillantes du talent géorgien pour le club parisien ont considérablement influencé sa valeur sur le marché des transferts — le prix de l'ailier a augmenté de la somme impressionnante de 50 millions d'euros. Actuellement, la valeur totale de Khvicha s'élève à 140 millions d'euros.

Il est réjouissant de constater que le top 3 est entièrement occupé par des représentants du géant parisien. Les valeurs de transfert des talentueux milieux de terrain du PSG, Vitinha et Joao Neves, ont également augmenté de 30 millions d'euros, les plaçant aux côtés de Khvicha parmi les joueurs les plus précieux.

Vous trouverez ci-dessous la liste des 10 meilleurs joueurs de Ligue 1 ayant connu la plus forte augmentation de leur valeur marchande cette saison :

Le top 10 des stars ayant le plus progressé

1. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) — 140 M€ (+ 50 M€)

2. Vitinha (PSG) — 140 M€ (+ 30 M€)

3. Joao Neves (PSG) — 140 M€ (+ 30 M€)

4. Desire Doue (PSG) — 120 M€ (+ 30 M€)

5. Warren Zaire-Emery (PSG) — 80 M€ (+ 20 M€)

6. Esteban Lepol (Rennes) — 35 M€ (+ 15 M€)

7. Willian Pacho (PSG) — 80 M€ (+ 10 M€)

8. Folarin Balogun (Monaco) — 40 M€ (+ 10 M€)

9. Mamadou Sangare (Lens) — 40 M€ (+ 10 M€)

10. Ismail Ganiu (Lens) — 20 M€ (+ 10 M€)

Source de l'analyse : Il est à noter que 6 des 10 joueurs figurant dans le top sont membres du club de la capitale, le PSG. Cela montre que l'équipe parisienne domine non seulement sur le terrain, mais aussi sur le marché des transferts en France. Parallèlement, de jeunes talents de Lens et de Rennes ont réussi à doubler leur valeur marchande.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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