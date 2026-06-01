Le Huawei Mate 80 surpasse les séries Xiaomi 17 Pro et Vivo X300 en popularité

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Le Huawei Mate 80 surpasse les séries Xiaomi 17 Pro et Vivo X300 en popularité

La série de smartphones Huawei Mate 80 affiche d'excellents résultats de vente, mais c'est le modèle de base qui est devenu la principale surprise de la gamme. Selon l'initié Digital Chat Station, le modèle standard Huawei Mate 80 a été activé près de 4 millions de fois en Chine dans les six mois suivant son lancement. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon le rapport publié, le modèle standard a réussi à dépasser plusieurs flagships concurrents en termes de volume d'activation. Il s'est notamment avéré plus populaire que le duo Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max, ainsi que les modèles Vivo X300 et Vivo X300 Pro.

À titre de comparaison, il avait été rapporté précédemment qu'environ 1,5 million d'unités avaient été vendues au cours des deux premiers mois de commercialisation du Mate 80, et que les taux de croissance s'étaient considérablement accélérés par la suite. Cela montre que l'intérêt des utilisateurs pour le flagship de base reste stable.

Actuellement, les ventes totales de toute la série, y compris les versions Pro et Pro Max, ont dépassé les 6 millions d'unités. Ce succès de Huawei indique que la position de la marque sur le marché chinois des smartphones se renforce davantage.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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