Un fermier a cultivé un ail géant et a établi un record

·58·Monde
Un fermier a cultivé un ail géant et a établi un record

Un fermier britannique a de nouveau attiré l'attention du public avec sa récolte inhabituelle. Graham Barratt, un jardinier de 67 ans vivant à Gloucester, en Angleterre, a établi un nouveau record en cultivant un ail géant pesant près de 2 kilogrammes.

Selon le Washington Post, l'ail record pèse 1,75 kilogramme et mesure environ 19 centimètres de diamètre. C'est cinq fois plus gros qu'un ail ordinaire. Barratt a planté l'ail en septembre 2025 et l'a récolté en juin 2026.

« J'ai immédiatement compris que j'avais obtenu un résultat très rare », déclare le jardinier recordman.

Il est rapporté qu'il s'agit du dixième record du monde de Graham Barratt au cours des deux dernières années. Il avait déjà réussi à établir des records pour la courge éponge la plus lourde, le céleri le plus lourd, le tomatillo le plus lourd et la gousse de pois la plus longue.

Ancien responsable des télécommunications, Barratt a commencé à se consacrer sérieusement à la culture de légumes géants après sa retraite il y a 12 ans. Il souligne que pour obtenir un tel résultat, il faut un sol fertile, des graines de qualité, une météo favorable et, bien sûr, un peu de chance.

Le fermier prévoit de faire sécher l'ail record pour conserver ses graines et améliorer encore son résultat la saison prochaine.

Un homme portant une chemise à rayures bleues tient un ail géant dans ses mains.
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Charos
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