Xiaomi annonce un programme de remplacement de batterie pour un nombre record de plus de 100 modèles de smartphones

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Xiaomi annonce un programme de remplacement de batterie pour un nombre record de plus de 100 modèles de smartphones

Xiaomi continue d'étendre son programme de remplacement de batteries pour prolonger la durée de vie de ses smartphones. Actuellement, ce programme couvre 101 modèles des marques Xiaomi et Redmi, ce qui constitue la plus grande initiative de ce type dans l'histoire. En Chine, les prix des batteries d'origine commencent à environ 7 dollars. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le programme inclut une large gamme de smartphones classiques Xiaomi et Redmi, notamment les séries Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13 et Xiaomi 15, ainsi que toutes les séries populaires du Redmi K30 au Redmi K80. En guise d'offre principale, les utilisateurs bénéficient d'une réduction de 20 % sur le remplacement de la batterie.

Outre les smartphones, l'entreprise propose une réduction de 50 % sur le service de nettoyage des ordinateurs portables ainsi que des prix fixes pour l'entretien des appareils électroménagers tels que les climatiseurs, les machines à laver et les hottes aspirantes. Les représentants de Xiaomi soulignent que la baisse de capacité est un processus normal et qu'un remplacement opportun est recommandé pour assurer une performance stable de l'appareil.

Il est intéressant de noter que les nouvelles batteries permettent également d'augmenter la capacité sur certains modèles. Par exemple, il a été annoncé qu'après le remplacement de la batterie, la capacité des modèles Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 Ultra passe respectivement à 4850, 5361 et 5500 mAh.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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