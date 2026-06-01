Samsung lancera pour la première fois trois modèles de Galaxy Watch en 2026

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Samsung lancera pour la première fois trois modèles de Galaxy Watch en 2026

Samsung devrait modifier son calendrier de mise à jour des montres connectées en présentant simultanément trois modèles de Galaxy Watch. Cette information a été révélée dans le code logiciel d'une mise à jour de l'application Wear OS. Les fuites mentionnent trois appareils sous les noms de code Fresh 9, Wise 9 et Project X2. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Selon les spéculations, ces gadgets seront commercialisés sous les noms de Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic et la deuxième génération de Galaxy Watch Ultra. Si cela se confirme, Samsung contournera sa pause traditionnelle d'un an pour mettre à jour la version Classic. Cela marque le retour de la lunette rotative physique tant attendue par les utilisateurs.

Sur le plan technique, les modèles de base Watch 9 et Watch 9 Classic devraient conserver le processeur Exynos W1000 SoC de la génération précédente. Parallèlement, le modèle Watch Ultra 2 pourrait passer à la nouvelle puce Snapdragon Wear Elite de Qualcomm, ce qui augmenterait considérablement les performances de l'appareil.

Les nouveaux appareils devraient être dotés d'une fonction « raise-to-talk ». Cette fonction permettra d'activer l'assistant vocal sans mots de réveil, simplement en levant le poignet. Selon les rumeurs, le lancement officiel est prévu pour le 22 juillet, en même temps que les nouveaux smartphones pliables de Samsung.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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