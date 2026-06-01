La startup sud-coréenne Unastella lève 24 millions de dollars pour des projets de fusées

Alors que SpaceX se prépare pour la plus grande introduction en bourse de l'histoire, la course à la création de lanceurs de nouvelle génération s'intensifie. Des startups d'Australie, d'Inde, du Japon et de Corée du Sud cherchent à s'implanter sur un marché longtemps dominé par les États-Unis et la Chine. La startup sud-coréenne Unastella, âgée de quatre ans, a levé 24 millions de dollars lors d'un tour de table de série B, portant son financement total à 44 millions de dollars, selon Techcrunch.com rapporte.

Basée à Séoul, l'entreprise développe ses propres lanceurs et moteurs. Dans une interview accordée à TechCrunch, le fondateur et PDG d'Unastella, Jae Park, a souligné que l'objectif principal de l'entreprise est de fournir des services de lancement de petits satellites. L'entreprise a lancé avec succès sa fusée Una Express-I depuis la Corée du Sud en mai 2025.

Unastella utilise un système de propulsion au kérosène et à l'oxygène liquide, l'une des méthodes les plus fiables utilisées dans la série Falcon de SpaceX. De plus, l'entreprise utilise une pompe à moteur électrique au lieu d'une turbopompe traditionnelle. Cette technologie, testée par Rocket Lab, est moins chère et plus simple. Bien que les pompes électriques soient plus lourdes et réduisent la capacité de charge utile, Jae Park a expliqué cette décision comme une stratégie pour atteindre le marché plus rapidement.

Le PDG Jae Park a commencé sa carrière en travaillant sur la fusée Nuri développée par l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI). Plus tard, il a acquis de l'expérience avec les moteurs de fusées européens au Centre aérospatial allemand. Actuellement, Unastella gère en interne tous les processus, y compris la conception, la fabrication et l'analyse des données de vol.

Bien que la startup ne soit pas encore rentable, Altos Ventures, la Korea Development Bank et d'autres investisseurs ont confiance en son avenir. Le vol de la fusée UNA EXPRESS-II, prévu pour la fin de l'année à une altitude de 100 kilomètres, devrait ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat pour l'entreprise.