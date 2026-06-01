MTS a bloqué plus de 10 millions d'accès dangereux grâce à l'intelligence artificielle

Le service « Internet sécurisé » de MTS a triplé la qualité du filtrage des sites dangereux et du contenu pour adultes suite à l'introduction de nouveaux modèles d'intelligence artificielle (IA). C'est ce qu'a rapporté le service de presse de l'opérateur, selon rapporté par.

La fonctionnalité mise à jour du système permet d'analyser non seulement l'URL, mais aussi le contexte complet de la page, y compris les titres, les descriptions et le contenu principal. Cela garantit une protection fiable contre les sites « 18+ », les publicités agressives, les pages de phishing et les ressources contenant des logiciels malveillants.

Au cours du premier trimestre 2024, le système a bloqué avec succès plus de 10 millions de tentatives d'accès à des ressources indésirables. Les nouveaux modèles d'IA mettent continuellement à jour une base de données contenant plus de 2 millions de sites.

La solution « Internet sécurisé » est désormais intégrée au tarif MTS Junior et est fournie gratuitement aux abonnés. La protection est activée au niveau du réseau, ce qui signifie que les parents n'ont pas besoin d'installer d'applications supplémentaires ou de configurer manuellement des filtres sur l'appareil de l'enfant.