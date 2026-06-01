MiniMax M3 dévoilé : un modèle plus puissant que GPT-5.5 et Gemini 3.1 Pro

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MiniMax M3 dévoilé : un modèle plus puissant que GPT-5.5 et Gemini 3.1 Pro

La société chinoise MiniMax a officiellement dévoilé son nouveau développement phare, le modèle d'intelligence artificielle M3. Ce modèle est basé sur la nouvelle architecture MiniMax Sparse Attention (MSA), conçue pour traiter efficacement de grands volumes de données. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le modèle MiniMax M3 prend en charge une fenêtre de contexte ultra-longue allant jusqu'à 1 million de jetons. Il s'agit d'un système multimodal capable d'analyser non seulement du texte, mais aussi des images et des vidéos. Il est également adapté aux scénarios d'agents, tels que le contrôle d'un bureau d'ordinateur et l'exécution de tâches complexes en plusieurs étapes.

Selon les tests internes de l'entreprise, M3 enregistre des résultats élevés dans plusieurs benchmarks. Notamment, dans le test SWE-Bench Pro, il a surpassé GPT-5.5 et Gemini 3.1 Pro, se rapprochant du niveau d'Opus 4.7. Dans la création de graphiques SVG, il a même dépassé Opus 4.7.

Dans le test multimodal OmniDocBench, le système a prouvé sa supériorité sur Gemini 3.1 Pro. Dans le classement Claw-Eval pour les scénarios d'agents, le modèle affiche l'un des meilleurs résultats. Actuellement, l'accès au nouveau modèle est disponible via MiniMax Code, API et des plans tarifaires spéciaux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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