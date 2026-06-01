Découverte inattendue au-delà de l'orbite de Pluton : Une atmosphère trouvée sur un petit objet

La campagne d'observation internationale TABASCO et un groupe de chercheurs universitaires ont détecté une atmosphère sur l'objet transneptunien (612533) 2002 XV93, situé dans les régions lointaines du Système solaire. C'est la première fois dans l'histoire qu'une enveloppe gazeuse est découverte sur un petit corps céleste d'un rayon inférieur à 1 000 kilomètres. Jusqu'à présent, seule Pluton était considérée comme possédant une atmosphère à part entière dans la ceinture de Kuiper. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La découverte a été réalisée le 10 janvier 2024 en observant l'occultation d'une étoile par cet objet. Les données obtenues grâce à un réseau de stations au sol ont montré que la courbe de lumière diminuait de manière fluide et non abrupte. Ce phénomène est dû à la réfraction des rayons lumineux dans les couches atmosphériques et n'est pas caractéristique des corps sans air.

Selon les données, le rayon de 2002 XV93 est d'environ 235 kilomètres, avec une pression de surface comprise entre 100 et 200 nanobars. Ce chiffre est nettement plus élevé que ce qui était prévu pour d'autres grands objets transneptuniens. L'étude a utilisé un réseau de télescopes à petite ouverture (0,2–1,05 m) équipés de caméras CMOS haute vitesse, prouvant l'importance de la collaboration entre astronomes amateurs et professionnels.

D'un point de vue physique, cette découverte est un véritable paradoxe. À une taille aussi petite et à une température aussi basse (40–50 K), les gaz auraient dû se dissiper rapidement dans l'espace. Les scientifiques expliquent l'existence de l'atmosphère par deux scénarios : le premier est une activité cryovolcanique continue, et le second est le rejet de substances volatiles résultant d'une collision avec un autre corps glacé au cours des 100 dernières années.

Cette découverte modifie fondamentalement les conceptions sur l'évolution des petits corps dans l'univers. Les futures études spectroscopiques planifiées aideront à déterminer la composition et la stabilité de l'atmosphère. Si la pression diminue avec le temps, c'est la conséquence d'une collision ; si elle reste stable, c'est le résultat de processus géologiques internes.