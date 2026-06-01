Strava lutte contre les scrapers IA avant son introduction en bourse

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Strava lutte contre les scrapers IA avant son introduction en bourse

Les entreprises spécialisées dans l'Intelligence Artificielle (IA) ont besoin de vastes ensembles de données pour entraîner leurs modèles. Pour répondre à ce besoin, de nombreuses startups pratiquent le scraping de données de manière agressive, en contournant les protocoles internet comme les fichiers robots.txt. La plateforme de fitness et de course à pied Strava a annoncé des mesures strictes pour contrer ce problème. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'entreprise a renforcé la sécurité de son site web, exigeant désormais que les informations telles que les profils publics et les listes de clubs ne soient visibles que par les utilisateurs enregistrés. Auparavant, ces données étaient ouvertes, mais elles ont été placées derrière une authentification pour se protéger contre le scraping IA non autorisé. De plus, Strava a rendu l'accès à l'API payant pour les développeurs, fixant un tarif de 11,99 dollars par mois.

Dans une interview accordée à TechCrunch, le PDG de Strava, Michael Martin, a souligné que le scraping IA incontrôlé pourrait entraîner la dégradation de l'internet ouvert. Selon lui, les entreprises d'IA ralentissent les performances du site dans leur quête de données et tentent même d'accéder au système en violation des conditions d'utilisation de l'API. Martin a notamment accusé la startup Perplexity de collecter secrètement des données via divers services malgré les interdictions.

L'entreprise prévoit de fermer certains points de terminaison API et d'adopter le standard Model Context Protocol (MCP). Cela permettra à Strava de mieux contrôler la manière dont les données sont partagées. Bien que ces changements aient été accueillis avec mécontentement par les développeurs d'applications tierces, l'entreprise considère la protection des données des utilisateurs et l'organisation de ses ressources avant son introduction en bourse comme une priorité absolue.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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