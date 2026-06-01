Huawei nova 16 Ultra présenté : batterie de 7000 mAh et appareil photo de 200 MP

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Huawei nova 16 Ultra présenté : batterie de 7000 mAh et appareil photo de 200 MP

Huawei a officiellement présenté en Chine le nova 16 Ultra, le modèle le plus avancé de la nouvelle série nova 16. L'appareil est équipé d'une énorme batterie de 7000 mAh, prenant en charge la charge filaire 100W, sans fil 50W et inversée 7,5W. Le boîtier est protégé contre l'eau et la poussière selon les normes IP68 et IP69. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte.

Le smartphone dispose d'un panneau LTPO OLED de 6,84 pouces, offrant une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran est protégé par un verre Kunlun Glass résistant et atteint une luminosité maximale de 6000 nits. La façade avant abrite une caméra selfie de 50 mégapixels et un capteur spectral dédié.

La partie matérielle est basée sur le processeur Kirin 9010S et fonctionne sous le nouveau système d'exploitation HarmonyOS 6.1. Le nova 16 Ultra prend également en charge la communication par satellite, permettant notamment l'échange de messages via le système Beidou.

Le bloc photo principal présente un design inhabituel recouvert de cuir écologique. Il comprend un capteur RYYB de 200 mégapixels (avec OIS), un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,7x et un autre module ultra grand-angle de 50 mégapixels. En Chine, la version avec 256 Go de stockage est vendue 695 dollars, et la version haut de gamme avec 1 To coûte 855 dollars. Les ventes officielles débutent le 6 juin.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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